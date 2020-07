Tres firmas chinas interesadas en comprar 50 millones de barriles de crudo a largo plazo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La empresa pública Petroecuador negociará la venta de 50 millones de barriles de crudo a largo plazo con tres firmas chinas, informó este 21 de julio el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables en una entrevista televisiva.

René Ortiz, titular de esta Cartera de Estado, mencionó que, en esta operación comercial, que será manejada por Petroecuador, si habrá un concurso, porque participarán tres compañías chinas, pero no se precisó los nombres de las empresas. “Qué bueno que esto pueda darse, porque en principio no teníamos tres firmas”.



Esto permitirá que cada compañía haga una propuesta para evaluar cuál es la más conveniente para el Estado.



En cuanto a la fijación del precio de cada barril en esta operación, el Ministro de Energía dijo que la fórmula que emplea Petroecuador para vender crudo es “exactamente” la misma. Esta se compone de tres parámetros: el precio del crudo referencial West Texas Intermediate (WTI), un diferencial o castigo por la calidad y un premio. Este último se mantiene fijo, mientras tanto los otros dos varían.



En esta nueva de crudo a largo plazo con firmas chinas el premio planteado ha ido mejorando, sostuvo Ortiz. Ahora se encuentra en alrededor USD 1,20 por barril. “Eso es positivo, no hay ningún descuento”.



Para evaluar las ofertas de estas compañías el directorio de Petroecuador autorizó el 13 de julio pasado a Pablo Flores, gerente de la petrolera estatal, iniciar el proceso de negociación de la venta de los 50 millones de barriles de crudo a largo plazo. Esto se encuentra en pleno curso, refirió Ortiz.



En esta gestión se deberá aplicar la nueva política de comercialización de la petrolera estatal, que fue actualizada el 1 de julio pasado.

En esta se establece que para los casos en los que la operación de compra-venta de hidrocarburos sean solicitados por el ente rector de las finanzas públicas, el Directorio de Petroecuador deberá considerar el beneficio financiero o económico para el Estado en su conjunto sin limitarse al rendimiento y utilidad empresarial, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1 075.



El Decreto 1 075 fue emitido el 23 de junio pasado, luego de que Petroecuador se pronunciará el 30 de abril pasado en contra de la nueva venta de crudo a largo plazo con firmas chinas. Esta operación comercial está atada a la entrega de financiamiento por USD 1 400 millones de parte del banco chino ICBC, que será manejada por el Ministerio de Economía y Finanzas.