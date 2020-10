Finanzas fija en USD 83 millones el presupuesto para que el CNE organice las elecciones del 2021

LEA TAMBIÉN

El Ministerio de Finanzas fijó un techo de USD 83 millones para el presupuesto con el que el Consejo Nacional Electoral (CNE) organizará las elecciones generales del 2021. Así lo revelaron este jueves 29 de octubre del 2020 dos consejeros de la entidad.

José Cabrera, vocal del bloque de mayoría, indicó que el lunes pasado la presidenta del CNE, Diana Atamaint, informó a todos los consejeros que la Cartera de Finanzas estableció un límite de aproximadamente USD 83 millones para llevar adelante los comicios.



El organismo electoral había aprobado el 27 de agosto pasado un presupuesto de USD 114,3 millones, para dos vueltas electorales. Ese monto, en el que no se incluyó el fondo de promoción electoral que bordea otros USD 20,3 millones, fue revisado por el Ministerio de Finanzas, debido a la crisis económica que atraviesa el país, tras la pandemia del coronavirus. “Quien debía definir el presupuesto era el CNE y no Finanzas”, mencionó Cabrera.



Luis Verdesoto, consejero de minoría del CNE, considera que el presupuesto de USD 83 millones para los comicios es manejable. “La situación económica del país demanda eficiencia en los gastos”. Agregó que no puede haber lugar a “sobre presupuestaciones que distorsionen el erario nacional”.



Según Verdesoto, en la proforma se contemplaron ajustes en contratación de personal, equipamiento tecnológico y comunicación. Se propone que otras instituciones asuman ciertos gastos y también la disminución en el costo de impresión de papeletas, armado de kits electorales y pago a la Policía Nacional. “Hay gastos que asumió el Gobierno, que tienen que ver con bioseguridad y movilización. También con plataformas de capacitación”, señaló el funcionario.



El consejero Cabrera, además, dijo que ante el pedido del vicepresidente, Enrique Pita, se analiza la posibilidad de implementar el sistema de conteo rápido para los comicios, pero aclaró que en los planes y presupuestos que elaboró el CNE no se contempló esa posibilidad.

Al respecto, Diana Atamaint dijo que no se descarta el conteo rápido, en caso de contar con los recursos económicos. “Debemos tener en cuenta la austeridad y restricción económica con la que se realiza el proceso”, manifestó.