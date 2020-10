Finanzas informa que ‘no sube el IVA’ en Ecuador tras acuerdo con FMI

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Después de que el Gobierno anunciara que el Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el acuerdo con Ecuador la preocupación de la ciudadanía se elevó por una posible ley de reforma tributaria y alza del Impuesto al Valor Agregado (IVA). El Ministerio de Economía y Finanzas decidió hacer una aclaración este miércoles 7 de octubre del 2020: no se subiría el IVA, es decir, se mantendrá la tarifa actual del 12%.

En cadena nacional, la Cartera de Estado realizó seis precisiones sobre el acuerdo entre Ecuador y el organismo internacional. Primero, indicó que "no existe en este momento ningún proyecto de ley de reforma tributaria que haya sido enviado a la Asamblea Nacional para su tratamiento. Por tanto, recalcamos que no sube el Impuesto al Valor Agregado. No se retiran beneficios tributarios a ningún sector de la población. No se establecen nuevos impuestos".



Asimismo, el Ministerio señala que el "programa incorpora metas a cumplirse conforme la realidad del país, la cual es dinámica. De ninguna manera, significa una camisa de fuerza", explica. Sin embargo, a escala mundial, los programas de apoyo del FMI han sido cuestionados por más de 500 organizaciones benéficas, pues afirman que "condenan a muchos países a años de austeridad".

La Cartera de Estado dijo, además, que el respaldo financiero del FMI está direccionado a mejorar el programa de económico del Ecuador. "No condiciona, sino que acompaña las metas que se plantea el propio país para recuperar su economía", afirma Finanzas.



Para el Gobierno, "el país necesita reformas estructurales que le permitan recuperar la economía". El programa actual -señala- traza una "hoja de ruta que deberá definirse el 2021 bajo criterios de equidad y progresividad. Es decir: Quien más tiene, más paga".



Finanzas informó que el "respaldo financiero de la comunidad internacional ha sido vital para resistir la crisis económica. En estos momentos, el cumplimiento de pagos atrasados está reactivando la economía, devolviendo la liquidez al sistema".



El Ministerio detalló que los documentos que sellaron el acuerdo entre el Ecuador y el FMI son públicos. Es decir, de libre acceso para la ciudadanía.



Las dudas y rumores llegaron después de que se conociera que el programa económico con el FMI contempla una reforma tributaria para subir los ingresos fiscales en unos USD 2 000 millones en el 2022, año en que se espera una reactivación económica.



El Gobierno ya lo hizo oficial en la cadena nacional: solo dejará un borrador, pues será la siguiente administración -elegida en el 2021- quien deberá presentar la Ley en septiembre de ese año.



En el informe del FMI, se sugiere que los USD 2 000 millones se conseguirían con un alza de tres puntos al impuesto al valor agregado (IVA), con lo que tributo sería del 15%. El documento señala que sería un “incremento amigable y progresivo”, que, según el organismo, tendría un efecto menor en los hogares de menores ingresos.