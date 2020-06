Finanzas acumula atrasos de 2 153 millones

LEA TAMBIÉN

El Fisco acumuló atrasos hasta mayo del 2020 con cinco sectores: burocracia, seguridad social, gobiernos seccionales, proveedores estatales y tenedores de bonos soberanos.

Hasta mayo pasado, los pagos pendientes con esos segmentos sumaron USD 2 153 millones (ver recuadros), aunque el principal rubro corresponde a los dos últimos meses.



Esta situación se explica, en parte, por la caída de ingresos fiscales. En los primeros cinco meses de este año, el cobro de impuestos bajó 16% frente a igual período del 2019. El peor mes fue mayo, con una disminución del 50% en la recaudación frente a igual mes del 2019.



En cambio, por petróleo el Fisco recibió solo USD 303 millones entre enero y mayo, la cifra más baja en 11 años comparando el mismo período.



El Gobierno recibió 3 368 millones en nuevos créditos (básicamente de multilaterales) hasta mayo. Pero ese rubro fue destinado para pagar las obligaciones de deudas pasadas, explicó Fausto Ortiz, exministro de Finanzas.



El ministro de Economía, Richard Martínez, dijo que en junio llegarán 1 200 millones del banco chino ICBC y con eso podrá iniciar a ­ponerse al día con los gobiernos seccionales.



De los 2 153 millones en atrasos, 358 millones son por el no pago temporal de intereses a tenedores de bonos, aunque esto se enmarca en un acuerdo con esos acreedores para renegociar esos papeles. Finanzas busca también acuerdos de pago con la seguridad social.



El Ejecutivo pedirá adelanto en el pago de tributos de las personas que más ganan (sobre USD 5 000 al mes) y de las empresas que no han sufrido afectación económica. Para ello está pendiente la emisión de un decreto ejecutivo.



Para Mónica Heller, directora de la Cámara de Comercio de Quito y miembro del Comité de Emergencia de la ciudad que se conformó frente a la crisis de covid-19, esas nuevas medidas tributarias golpearán a la liquidez del sector productivo, cuando la apertura parcial no significará una reactivación y hay el riesgo de volver a cerrar la economía si suben los contagios. Por eso, cree que impuestos extras restarán recursos vitales para las empresas en momentos en que no hay ni para pagar salarios.



Una segunda preocupación es cuándo y cómo se va a reactivar la actividad productiva. Cree que se debería pensar en pasar de una apertura parcial a una completa, pero con estándares “elevadísimos” para ­precautelar la salud y con severos controles. Y, una tercera inquietud de los empresarios -acota- es qué va a pasar con el tema laboral si se aprueba la Ley de apoyo humanitaria.



Los sueldos se pagan con semanas de atraso



El Gobierno registró atrasos en el pago de los sueldos públicos por USD 306 millones. Este rubro se arrastra de abril y mayo, cuando el Fisco comenzó a sentir los efectos económicos de la pandemia. El Ministerio de Economía ha explicado que debido a la crisis el pago de salarios ha sido paulatino, priorizando a salud y seguridad. Los sueldos de abril se pagaron hasta la tercera semana de mayo.



Jaime Carrera, vocero del Observatorio de la Política Fiscal, comentó que en la crisis económica de 1999 el Gobierno también incurrió en importantes atrasos en el pago de nómina. Cree que para solucionar estos desequilibrios el Ejecutivo debería hacer un mayor esfuerzo en reducir sueldos y el número de servidores. Mantener la masa salarial se ha vuelto insostenible, se debería bajar un 20% en todos los sectores. Este mes la caja fiscal recibió USD 1 000 millones en impuestos, tasas y otras contribuciones; el pago de salarios en mayo fue de 715 millones, no es posible que el 70% de lo que recibió el presupuesto se vaya solo en sueldos”.



El Gobierno anunció que reducirá USD 980 millones en salarios este año.



El Fisco priorizará los pagos a varios GAD



Entre febrero y abril, el Fisco registra USD 356 millones en atrasos de transferencias a Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), informó el ministro de Finanzas Richard Martínez, en una comparecencia ante la Asamblea la semana pasada. Debido a la crisis, se privilegiará el pago a gobiernos seccionales pequeños y más afectados por el covid-19. Esta priorización se hace en acuerdo con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME).



Según Raúl Delgado, titular de ese grupo, con lo que recibe un municipio grande se puede pagar a 150 localidades pequeñas. El Gobierno le adeuda a la Prefectura de Azuay los últimos tres meses de asignaciones, que suman USD 9,3 millones, dijo el prefecto Yaku Pérez. Además, acotó que les adeudan otros rubros como devolución del IVA, competencias y venta de las acciones en las empresas eléctricas, lo que suma cerca de USD 37 millones.



Martínez informó que espera comenzar a ponerse al día con este sector con el financiamiento que se espera recibir en junio. Además, se adeuda a proveedores. Esto y los GAD sumó hasta mayo USD 652 millones.



Finanzas analiza pagar con activos al IESS



El Gobierno ha anunciado que cumplirá con las obligaciones que tiene pendientes con la seguridad social, en medio de la crisis económica y falta de liquidez que vive el país, producto de la pandemia del covid-19.



Según el ministro de Economía, Richard Martínez, se trabaja en un plan para que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) reciba activos del Estado para cubrir la deuda por el no pago del aporte estatal para cubrir el 40% de pensiones.



Según la ejecución presupuestaria, el Gobierno adeuda en transferencias corrientes USD 865 millones, que básicamente refleja los pagos pendientes al IESS. “El Gobierno está comprometido a garantizar los recursos que permitan ir sosteniendo la seguridad social en el mediano y largo plazos. Se ha convenido, y esto se tiene que trabajar todavía con el IESS, que ciertos activos del Estado pudieran trasladarse al IESS”, dijo Martínez. El gerente del Banco del Afiliado (Biess), Vinicio Troncoso, ha advertido que la entidad sufre una caída de ingresos por este tema y la reducción de aportes de afiliados debido a que ha aumentado el desempleo.



Acuerdo para postergar el pago de intereses



Este año se presupuestó pagar USD 3 365 millones por intereses de deuda externa. Entre enero y mayo se registró un atraso de USD 358 millones en el pago de este rubro. Esto fue posible gracias a un acuerdo alcanzado por el Gobierno con los tenedores de bonos para renegociar esas obligaciones. En total, hasta agosto se dejará de pagar USD 811 millones en estas transferencias.



Si Ecuador logra consensos con esos acreedores para mejorar las condiciones de esta deuda, el gasto en intereses podría ser menor al estimado inicialmente. La negociación con los bonistas puede generar una reducción de intereses de esa deuda o incluso reducir el monto de la deuda en bonos, con lo que se conoce como “quite”.



Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, cree que el país podría reducir unos USD 7 000 millones de esa deuda, que alcanza actualmente los 17 300 millones.



El Ejecutivo además dialoga desde enero con China, para conseguir mejores condiciones en las acreencias. En total, el Fisco proyecta un ahorro de USD 1 300 millones con la renegociación de la deuda pública.