La entrega de créditos quirografarios de emergencia en el Biess terminó

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) cerró la entrega de préstamos quirografarios emergentes este lunes 21 de septiembre del 2020.

El crédito estuvo disponible desde el 23 de marzo pasado, como parte de las acciones financieras establecidas durante el estado de emergencia sanitaria, y concluyó una vez que terminó el estado de excepción.



Durante este tiempo el Banco entregó USD 67 millones a 109 724 afiliados y jubilados del IESS. Las tasas de interés iban desde el 6,5%, con plazos de hasta 9 meses y períodos de gracia.



El Banco continuará entregando préstamos quirografarios normales, que tiene hasta cinco años plazo, con una tasa anual del 11,07%. Este producto se solicita y gestiona a través de la página web del Biess.



Desde enero la entidad otorgó USD 1 960 millones en quirografarios normales a más de 452 000 beneficiarios.

Requisitos para solicitar un crédito quirografario

​

Toda la información está disponible en el portal del Biess.



1) Para afiliados



Requisitos de aportación



- Acreditar una fuente de re-pago estable, proporcional y compatible con el préstamo solicitado.

- El afiliado podrá solicitar hasta el 95% de los recursos acumulados en sus fondos de reserva y/o cesantía.

- Encontrarse al día en sus obligaciones con el IESS o Biess.



Requisitos de calificación



- Poseer garantías reales (fondos de reserva y/o cesantías) en el IESS

- Tener mínimo 24 aportaciones.

- Ser un afiliado activo.

- Su empleador actual no debe pertenecer al seguro social campesino.

- No tener solicitud de cesantía en trámite.

- Su(s) empleador(res) no debe(n) estar en mora con el IESS.

- Tener una cuenta bancaria registrada y autorizada por el IESS.

- No constar con registro de fecha de fallecimiento en el IESS.

- No tener crédito en mora con el IESS o Biess.

- Si es empleador no tener obligaciones pendientes con el IESS.



Validaciones Biess.



- No tener un crédito hipotecario en trámite.

- No tener gastos de instrumentación pendientes en solicitud de préstamos hipotecarios iniciada y no concluida.

- No tener comprobante pendiente de pago.

- No tener créditos quirografarios en trámite.

- Tener créditos en liquidación.

- No tener crédito vigente con el IESS - anterior sistema HOST



2) Para jubilados

​

Requisitos de jubilación



- Encontrarse en goce de pensión otorgada por el IESS

- Encontrarse al día en sus obligaciones con el IESS o Biess.



Requisitos de Calificación



- Tener una cuenta bancaria registrada y autorizada por el IESS.

- No constar con registro de fecha de fallecimiento en el IESS.

- No tener crédito en mora con el IESS o Biess.

- Si es empleador no tener obligaciones pendientes con el IESS.

- No tener un crédito hipotecario con el Biess en trámite.

- No tener gastos de instrumentación pendientes en solicitud de préstamos hipotecarios iniciada y no concluida.

- No tener comprobante pendiente de pago.

- No tener créditos quirografarios en trámite.

- Tener créditos en liquidación.

- No tener crédito vigente con el IESS - anterior sistema HOST