La audiencia de apelación del caso Sobornos finalizó; el Tribunal analiza su pronunciamiento

La tarde de este 2 de julio del 2020 concluyó la audiencia de apelación del caso Sobornos. El Tribunal, integrado por los jueces Dilza Muñoz, David Jacho y Wilman Terán, anunció que en los próximos días convocará a una nueva diligencia en la que darán a conocer su veredicto.

En los cinco días de audiencia, los abogados de 19 sentenciados por cohecho agravado pidieron que se los declare inocentes o que el caso sea anulado. Solo la defensa de la exasesora de la Presidencia, Pamela Martínez, no alegó inocencia, en cambio solicitó que se le reduzca su condena, actualmente de 38 meses y 12 días de cárcel.



Uno de los argumentos más repetidos por los abogados fue que la sentencia de primera instancia les llegó incompleta. La Fiscalía negó esto y dijo que el fallo no fue alterado ni mutilado.



Otra alegación, sobre todo de las defensas de Rafael Correa, Walter Solís, María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado y Alexis Mera fue que ellos no firmaron los contratos por los que se habrían pagado sobornos.



La Fiscalía replicó que a través de facturas, transferencias, chats, informes del SRI, correos electrónicos y testigos se estableció la existencia de una estructura criminal, liderada por Correa, que habría recibido USD 7,3 millones de los contratistas entre los años 2012 y 2016. La fiscal Diana Salazar dijo que los exfuncionarios no tenían por qué firmar los contratos, pues su rol eran conseguir esos fondos ilícitos.

El procurador Íñigo Salvador, quien también apeló a la sentencia, pidió al Tribunal que ratifique las condenas de los 20 procesados. También solicitó que aclare el monto de reparación integral que le corresponde a cada uno de los condenados. El Tribunal de primera instancia calculó la indemnización en USD 14,7 millones, pero no explicó cómo se haría el pago.