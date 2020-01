¿Se filtró o no el examen Ser Bachiller?

LEA TAMBIÉN

Desde el viernes 17 hasta el jueves 23 de enero del 2020 se tomó la prueba Ser Bachiller, ciclo Costa, en la que participan no solo los alumnos de último año de colegios de esa zona sino también graduados de otros períodos. Si hubo o no filtración es algo que investiga la Fiscalía General del Estado. ¿Qué pasó? Al parecer, según la denuncia, en algún plantel de Los Ríos pudieron haber roto los protocolos, para obtener un modelo de prueba de forma indebida, el martes 21.

Edwin Palma dirige el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval), a cargo del examen. La mañana de este domingo 26 de enero aclaró a EL COMERCIO que ellos envían al territorio, es decir a cada colegio o sede, el aplicativo con los exámenes, un día antes de la toma. El sistema funciona con claves de seguridad, que les llegan a los rectores, a las 06:30 del día en que los aspirantes rinden la prueba (tres horas antes del inicio). "Están investigando a qué hora pudo ocurrir, no es posible que haya sido días antes, ni que la hayan colgado en un blog o algo así".



¿Qué les dicen los resultados?



Palma afirma que tienen maneras de comprobar si uno o más estudiantes o sustentantes del examen pudieron haber estado involucrados. ¿Cómo? "El sistema está desarrollado para determinar si hubo un comportamiento fuera de lugar, por ejemplo que un alumno termine demasiado pronto la prueba, en 30 minutos". El test debe terminarse en dos horas y media.



¿Qué medidas de seguridad se toman para evitar fraudes académicos, copias o filtraciones?



El titular del Ineval precisó que para cada día existen 22 versiones distintas del examen, que son usadas como base, porque sobre ellas además se construyen ítems espejo. Es decir alguien pudiera tener preguntas similares que su compañero de banca, pero con datos diferentes para resolver un problema matemático. Además distribuidas en un orden completamente distinto. "La probabilidad de que les toque la misma prueba es cero".



Ineval y la Fiscalía investigan además qué otros comportamientos irregulares pudieron haberse producido. En el escenario de que una autoridad de un colegio hubiera roto el protocolo y las leyes, entregando un modelo a alguien, se necesitaría que en pocas horas el examen sea respondido. Adicionalmente se revisará si se permitió el ingreso de dispositivos electrónicos (celulares) al aula.



No descartan otra opción, más difícil de que ocurra: que hayan obtenido el documento de ensamble completo, con preguntas y respuestas del sistema. Para ello se requeriría toda una red, que trabaje de modo ilegal. El rector, que entregue claves; también el profesor a cargo de tomar el examen y el chico.



Pese a los riesgos sobre el sistema, Palma insiste en que ellos han analizado diariamente, desde el 17 hasta el 23 de enero, las curvas de resultados de los exámenes. "Son tomas perfectas, el viernes, sábado y domingo. Queremos saber si buscaron la forma de ingresar en la madrugada del martes. En Los Ríos intervenimos en una institución en donde se permitió a los estudiantes ingresar con celulares. Se les suspendió el examen. Siempre monitoreamos".



El examen Ser Bachiller sirve de nota de grado a los alumnos de último año de colegios; además es el filtro para la obtención de cupos en las instituciones de educación superior públicas. No hay libre ingreso, no existen suficientes plazas en las carreras de alta demanda y desde el 2012 el país, como otros de la región y del mundo, cuentan con un proceso de admisión a universidades e institutos.



Desde este año, la nota del Ser Bachiller se promedia con la nota obtenida a manera de récord académico en el colegio. Adicionalmente algunas universidades tienen sus propios procesos de admisión, es decir otros exámenes, que se promedian con los otros puntajes.



Ineval ha informado que el 15 y 16 de febrero, quienes rindieron la prueba Ser Bachiller podrán conocer las notas que obtuvieron y que les permiten postular por carreras.