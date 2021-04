Largas filas para sacar cédula en Quito, cinco días antes de las elecciones

Desde antes de las 07:00 de este martes 6 de abril del 2021, cientos de personas acudieron a las sucursales del Registro Civil en Quito para obtener la cédula de identidad. Eso ocurre de cara al proceso electoral que se realizará el próximo domingo 11 de abril.

Una fila de aproximadamente dos cuadras se formó en los exteriores del Registro Civil ubicado en la avenida Pichincha y calle Briceño del sector de San Blas, en el centro de Quito. Quienes se encontraban allí manifestaron que llevaban más de una hora esperando para ser atendidos.



Todos utilizaban mascarilla, pero nadie respetaba los distanciamientos. Un grupo de funcionarios de esa entidad salió a pedir a los usuarios que guarden los dos metros de distancia. “Por favor, nos encontramos en emergencia sanitaria, cumplamos las normas”, les decía un servidor.



Algunas personas contaron que fueron víctimas de robos y asaltos en las últimas dos semanas, por lo que necesitan sacar el documento de identidad. “Anteayer me asaltaron en el parque El Ejido. Tres hombres me quitaron dinero y los papeles”, contó Julio Núñez.



René Murillo narró que hace cuatro días le robaron la billetera y el celular mientras viajaba en el Trolebús. “Voy esperando una hora. Ayer no pude sacar la cédula porque sólo hubo 150 turnos”.



A Agustín Lara le asaltaron hace una semana en un parque ubicado en El Calzado, sur de Quito. Observaba un partido de baloncesto cuando dos hombres lo sometieron para quitarle sus pertenencias. “A mi amigo le arrebataron el teléfono celular. Esa zona es peligrosa”.



Dayana Chiluiza contó que le robaron el último fin de semana mientras se movilizaba en la Ecovía. Le abrieron la mochila en medio del tumulto de pasajeros para sacarle dinero y los documentos. Ella esperaba obtener la cédula antes del mediodía y sufragar el próximo domingo con tranquilidad.



En el Registro Civil de la Naciones Unidas y Amazonas, la gente comenzó a llegar de a poco desde antes de las 07:00. Se formó una fila de aproximadamente 30 personas que necesitaban sacar el pasaporte. “Tengo que viajar a Colombia y necesito renovar este documento luego de cuatro años”, dijo Luis Amaguaña.