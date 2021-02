Largas filas y aglomeraciones en los recintos electorales de Riobamba

Filas de hasta cinco cuadras se registran al mediodía de este domingo 7 de febrero del 2021, en varios de los 1 254 recintos electorales que se instalaron en Chimborazo. En los accesos hay aglomeraciones de personas pese a los controles que se realizan.

En Riobamba, las unidades educativas, el Centro Agrícola y la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo son los sitios más concurridos. En los exteriores, policías y agentes de control municipal controlan que las personas porten mascarillas, sin embargo, por la alta afluencia de personas no logran que se cumpla con el distanciamiento social.



"Hasta el momento no hemos tenido reportes de inconvenientes en los recintos. Sugerimos a la ciudadanía acudir a ejercer su derecho al voto con todas las precauciones y respetando las disposiciones de bioseguridad", dijo Jonathan Segura, director provincial del CNE en Chimborazo.



El control de las ventas informales es la prioridad del COE cantonal. Un operativo se inició a las 06:00 y hasta el mediodía no hubo ventas ambulantes en los recintos.