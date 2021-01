Cientos de personas hacen una larga fila en el Registro Civil del sur de Quito para obtener la cédula

La fila es larga. Da la vuelta al edificio de la Plataforma Gubernamental en el sur de Quito, en donde funciona una de las agencias del Registro Civil. La mañana de este sábado 30 de enero del 2021, cientos de personas acudieron al sitio. El objetivo es obtener la cédula de identidad antes de las elecciones. Hubo usuarios que llegaron al sitio a las 04:00 a la espera de atención.

María Villagómez vino desde Solanda, en el sur de la urbe. Ella perdió la cédula el 7 de diciembre pasado. Contó que trató de agendar una cita en la página web del Registro Civil desde entonces, pero no pudo. “Cuando me metía al sistema, me salía que todos los turnos habían sido entregados. Intenté en varias agencias, pero nunca lo conseguí”.



Ella escuchó que la atención de este sábado iba a realizarse sin necesidad de una cita previa, por lo que se decidió a venir. Llegó sin desayuno. En la fila comía una empanada y bebía un café que compró a los vendedores informales.



Cerca de ella estaba Luis Chancusig. El hombre dice que no perdió su cédula, pero que busca renovarla porque se caducó. Él conoce que existe un Decreto Ejecutivo que faculta a los ciudadanos a usar el documento caducado para trámites legales. Incluso el CNE se pronunció e indicó que el documento expirado sí servirá para el derecho al sufragio. Sin embargo, señala que aprovechará que no necesita agendar un turno para renovar la identificación. “Señor, créame. No se puede obtener un turno en la página web”.

Ellos son parte de los cientos de ciudadanos que formaban la fila de personas en búsqueda de atención. A las 06:30 de esta mañana la cola iniciaba en la puerta principal de la Plataforma y recorría las avenidas Llira Ñan, Quitumbe Ñan y Amaru Ñan. Había tanta gente que incluso se formó una triple fila antes del ingreso al edificio.



El Registro Civil habilitó este sábado la atención en horario extendido (desde las 06:00 hasta las 20:00) en sus agencias. El objetivo es priorizar la atención de quienes perdieron la cédula y la necesitan para sufragar este 7 de febrero, informó una fuente de la entidad.

La entidad también emitirá cédulas, sin necesidad de obtener un turno, el próximo sábado 6 de febrero en horario extendido y el domingo 7, día de las elecciones, desde las 06:00 hasta las 15:00.