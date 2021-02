Larga fila de nueve cuadras en Registro Civil para sacar la cédula en Guayaquil

Cientos de personas se concentraron este sábado, 06 de febrero del 2021, en las inmediaciones de las oficinas del Registro Civil de la ciudad costera de Ecuador, Guayaquil.

La aglomeración de personas formó una extensa fila que recorría nueve cuadras, en el centro de la ciudad.



Todos requerían obtener la cédula de identidad para las votaciones que se realizarán mañana.



Entre los asistentes hubo personas que durmieron fuera de las oficinas para estar entre los primeros puestos. La Policía los custodia durante la madrugada. Un contingente de agentes se concentró en el lugar para cuidar el distanciamiento y el uso de mascarilla.



A las 06:00 abrieron las oficinas del Registro Civil. La entidad informó que hasta las 10:30 se había emitido más de 500 cédulas. Este sábado y domingo serán días de alta demanda.

En la última semana se han emitido más de 1000 cédulas por día. Por eso, se reforzó el personal en las oficinas. Más de 200 personas fueron reubicadas para colaborar en el trámite de la cedulación.



Parte de ese grupo permanecía en los exteriores de la agencia central y ordenaba la fila de los asistentes. Les pedían que utilicen mascarilla y que guarden una distancia mínima de dos metros.



Antes de ingresar a las oficinas, el personal del Registro Civil tomaba la temperatura y proveía de alcohol a las personas.



Según la entidad, el trámite tiene una duración de, al menos, 60 minutos.



Jorge, un hombre que llegó a las 05:00 permanecía a las 10:30 dentro de las oficinas y aún no podía conseguir su cédula. “Si fluye, pero hay mucha gente y eso hace que se demore. Ya voy cinco horas y no llega mi turno”, dijo.



Un caso distinto es el de Rosa, una mujer de la tercera edad. Ella obtuvo su cédula cerca de las 11:00. Su trámite duró una hora, pues no tuvo que hacer la fila por ser adulto mayor.



Personal del Registro Civil informó que también se da prioridad a mujeres embarazadas y personas con discapacidad.



En Guayas se dispuso seis puntos para la generación de la cédula. Todas las agencias atenderán hoy hasta las 20:00. Mañana el horario es de 06:00 a 15:00.