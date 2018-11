Las fiestas de Quito tienen menos presupuesto para este 2018

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Con la elección de la Reina, el próximo jueves 22 de noviembre en el Palacio de Cristal del Itchimbía, se encienden oficialmente las fiestas por los 484 años de la Fundación de Quito.

Sin embargo, a diferencia de otros años, el presupuesto para este año se ha reducido notablemente. Pese a ello se realizarán eventos en especial en los barrios y los conciertos Quitonía.



El presidente de la Comisión de Fiestas del Concejo Metropolitano, Patricio Ubidia, anunció que el presupuesto para este año es de USD 800 000. Casi la mitad que en el 2017.



La disminución no es reciente, pues, ya desde el 2014, el dinero para las fiestas ha mermado. En el 2014, el presupuesto fue de USD 4,8 millones, en el 2015 de 2,8, en el 2016 bajó a 1,6 y en el 2017 a 1,4 millones.



Este año, según cuenta Ubidia, se llegó a los USD 800 000. Además de cuadrar cuentas puertas adentro del Municipio, también se han buscado auspicios. Eso sí, no se suprimirán eventos ya tradicionales. Entre ellos están, los conciertos Quitonía, en el norte y en el sur.



El concejal aseguró que si bien no se podrá contar con artistas cuyas presentaciones son muy costosas, sí habrá un buen cartel. Entre los nombres que adelantó están los de Jorge Celedón y Gipsy Kings.

En el 2014, Quitonía contó con el británico Sting y en el 2015, con Carlos Vives, entre otros.



Para este año se esperaba contar con más presupuesto. Se presentó la propuesta de aumento de recursos para las fiestas como parte de la reforma al presupuesto, aprobada el 24 de octubre. Pero no se concretó. Para lo que se aprobó más dinero fue para los temas de movilidad.



Para el presidente de la Comisión de Presupuesto, Marco Ponce, que el Concejo no haya aprobado los dineros extras para las fiestas sí complica el desarrollo de estas. “Grandes eventos no se van a poder hacer”, señaló.



Como apunta el edil Jorge Albán, uno de los que no estuvo de acuerdo con poner más dinero a las fiestas, hay temas prioritarios, como solucionar la recolección de basura. Dijo que se debió presupuestar bien lo que se necesitaba para los festejos y colocar, desde el principio, el rubro en el presupuesto para el 2018.



Ubidia reiteró que se han buscado alianzas con el sector privado para que las fiestas tengan el “esplendor” de siempre.



Por tradición y por optimización del presupuesto, parte de la estrategia es regresar a la fiesta de barrio y que organicen la elección de la reina del lugar, señaló.

Según la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, ya están armados los programas para los barrios, solo se ultiman detalles.



Hoy la Secretaría de Comunicación de la Alcaldía indicó que el martes 20 de noviembre, a las 15:00, Mauricio Rodas anunciará oficialmente la agenda de fiestas de la capital.