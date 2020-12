Fiestas, aglomeraciones y consumo de licor en miradores y parques en Quito, durante el 12 y 13 de diciembre

Pese al incremento de casos de covid-19 en Quito el irrespeto a las normas de bioseguridad no para. La Agencia Metropolitana de Control (AMC) sancionó a más de 30 ciudadanos desde el viernes 11 hasta la madrugada de este domingo 13 de diciembre del 2020 por beber licor en los espacios públicos, no utilizar mascarillas, asistir a fiestas, no respetar los distanciamientos, entre otras faltas.

La mañana del viernes, en la intersección de las avenidas 10 de Agosto y Colón, personal de esa entidad sancionó a 17 personas porque no usaban tapabocas ante la propagación del covid-19 y consumían licor en la calle.



En el extremo norte de la urbe, en Carcelén, se abrió un proceso sancionatorio al propietario de unos juegos mecánicos que se instalaron en un parque sin autorización. “No aplicó medidas de bioseguridad”, dijo la autoridad.



En La Mariscal, centro-norte de la ciudad, un grupo de personas fue hallada bebiendo alcohol en sitios no permitidos. En esa zona, además, se abrió un proceso sancionador a un local que comercializaba licor sin permisos.

Personas fueron halladas bebiendo alcohol en un espacio público de La Mariscal. Foto: Twitter AMC Quito



En los sectores de La Arcadia, Gonzalo Pizarro y Conocoto, también se detectó a ciudadanos que bebían en espacios públicos.



Casos similares se produjeron con grupos de jóvenes en el mirador de Guápulo y en la parroquia de Guangopolo, ubicada en el oriente de Quito.



“En la ciudadela Martha Bucaram (sur de Quito) despejamos a 40 personas que se encontraban aglomeradas y sancionamos a dos ciudadanos por mal uso de la mascarilla”, indicó la AMC. Allí, la gente estaba usando canchas deportivas, pese a que los deportes de contacto, como el fútbol, están prohibidos.



Siete actos administrativos se abrieron en contra de un grupo de personas que utilizaba el tapabocas de forma inadecuada, en el barrio El Tejar del Centro Histórico. También se realizó inspecciones en esa zona para que se apliquen las normas de bioseguridad en los establecimientos comerciales.

En el Mirador de Guápulo también hubo personas que bebían alcohol en el espacio público. Foto: Twitter AMC Quito



En el mismo sector, otros 15 ciudadanos fueron sancionados el sábado por incumplir las medidas de bioseguridad. Ocho por mal uso del espacio público.



La madrugada del domingo 13 de diciembre, la AMC intervino en una fiesta que se desarrollaba en el vecindario de San Carlos. Había aglomeraciones de personas y altas cantidades de licor. La Policía Nacional retiró las bebidas alcohólicas y dispersó a los asistentes.



En El Panecillo se encontró a un grupo de personas que consumía bebidas alcohólicas.



En la Loma de Puengasí se clausuró un night-club que no contaba con los permisos de funcionamiento. Tampoco se respetaban las medidas de bioseguridad.



Datos del COE, con corte hasta el 13 de diciembre del 2020, indican que en Quito hay 66 610 personas contagiadas con covid-19.