Fiestas no permitidas, consumo de licor y accidentes de tránsito dejó el feriado por la fundación de Quito

Reuniones con más de 300 personas, aglomeraciones, locales que expendían bebidas alcohólicas, escándalos públicos y accidentes de tránsito. Estos y otros eventos se registraron en las fiestas de la capital ecuatoriana.

La tarde de este lunes 7 de diciembre del 2020, en las instalaciones del ECU 9-1-1, en el Itchimbía, representantes de varias instancias dieron un balance sobre los días de las festividades.



Desde la Intendencia de Pichincha, la titular de la entidad, Daniel Valarezo, dio cuenta de 52 reuniones suspendidas, 22 clausuras y 344 litros de licor decomisados. Fueron 62 operativos realizados, del viernes 4 de diciembre hasta el mediodía de este lunes 7 de diciembre



La Intendenta dio varios ejemplos, como un evento con unas 400 personas, en El Pinar, en una vivienda consumían alcohol y hubo la presencia de menores de edad. Lo propio ocurrió en el Centro, donde se suspendió una reunión denominada Chulla Vida. La mayoría de existentes era menor de edad. En Nayón, en cambio, pararon un evento con más de 150 personas en estado etílico.



Este domingo 6 de diciembre, además, en un restaurante en Tumbaco hubo un evento con casi 200 personas.



Según Valarezo, el grueso de los capitalinos está acatando las normas en la pandemia. Sin embargo, no faltan aquellos que las irrespetan, principalmente, jóvenes.



En algunos casos, las instituciones realizan los operativos de forma conjunta y en otros, de forma individual. De ahí que no hay un consolidado de las cifras.



Del lado del Municipio, César Díaz, secretario de Seguridad del Distrito Metropolitano, informó que desarrollaron 277 operativos, en los que registraron seis fiestas clandestinas, 144 aglomeraciones, cuatro escándalos públicos, 188 retiros de libadores, 144 exhortos por no usar mascarilla, entre otras novedades.



Díaz también dijo que la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) registró 80 siniestros de tránsito, con 35 personas heridas y seis fallecidas.



Juan Zapata, titular del Servicio Ecu 911, por su parte, detalló las estadísticas tras la ejecución del Plan de Seguridad por las fiestas de Quito: 126 fiestas, 1 244 Libadores, 1 063 escándalos y se identificaron 807 aglomeraciones, desde 4 al 7 de diciembre. Más de 1000 cámaras estuvieron operativas.



Por otro lado, el general Alain Luna, comandante de Policía del DMQ, indicó que el control y atención estuvo a cargo de 3493 servidores policiales. Se registraron 51 robos a personas, 18 a domicilio, siete robos de vehículos, seis a motos, etc. Apuntó que en total fueron menos 177 eventos en comparación con las mismas fechas del 2019. Además se registraron dos homicidios. Los dos victimarios fueron detenidos.