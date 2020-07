Sábado en Quito con menores en fiesta clandestina y libadores en las calles

LEA TAMBIÉN

Los agentes de la Policía Nacional, militares y personal de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) suspendieron una fiesta clandestina que se realizaba la tarde del sábado 25 de julio del 2020, en el sector del Comité del Pueblo (norte de Quito). El operativo se realizó a las 16:30 y las autoridades detectaron que en la reunión también participaron menores de edad.

Mauricio Domínguez, director de comunicación de la AMC, informó que se encontró a 77 personas. De ellas, el 60% eran mayores de edad y el resto adolescentes. La fiesta se desarrollaba al interior de una propiedad privada. Las autoridades retiraron cinco jabas de cerveza, licor artesanal, cartones vino y equipos de sonido. Los menores fueron entregados a sus representantes.



A los mayores de edad se les sancionó por no cumplir con los distanciamientos y no usar mascarilla. También se castigó al dueño del predio por organizar reuniones durante la emergencia sanitaria del covid-19. Al parecer, indicaron las autoridades, quienes asistieron a la fiesta eran jóvenes de esa zona que se retiraron a sus casas luego de intervención de las autoridades.



“Lo más triste de esta falta de cultura sanitaria, lo pagarán sus padres o abuelos que serán contagiados”, escribió el alcalde de Quito, Jorge Yunda, en su cuenta de Twitter. “Ellos (padres o abuelos) necesitarán una cama en el sistema hospitalario que al momento no hay, ayúdennos jóvenes”.

Lo más triste de esta falta de cultura sanitaria lo pagarán sus padres o abuelos que serán contagiados y ellos necesitarán una cama en el sitema hospitalario que al momento no hay, ayúdennos jóvenes!! https://t.co/G85wSdYgqM — Jorge Yunda Machado (@LoroHomero) July 26, 2020



Sábado en la noche, toque de queda y licor



En horas de la noche, los agentes de control clausuraron un local que funcionaba como bar en el sector de La Kennedy, en el norte de la capital. El negocio atendía a clientes, pese a la prohibición del toque de queda.

Lamentablemente seguimos con las clausuras. La noche de ayer en la Kennedy cerramos un local que funcionaba como bar en momentos de emergencia sanitaria y durante el toque de queda. Adicional, el mismo no contaba con ningún permiso. Necesitamos del apoyo de todos. #NoTeRelajes pic.twitter.com/NEZ97xq1Q2 — Estefanía Grunauer R. (@estefania_gru) July 26, 2020



Una situación similar se vio en la zona del Itchimbía, en el centro de Quito. Los uniformados sancionaron a un grupo de personas que libaban en el interior de una mecánica.

Anoche realizamos múltiples operativos en la ciudad, dando como resultado varios sancionados. En el Itchimbia clausuramos una mecánica que funcionaba pese al toque de queda y donde se encontró personas libando. Para controlar el virus necesitamos tu apoyo. #QuitoContraElCovid19 pic.twitter.com/VodrlQiB3r — Estefanía Grunauer R. (@estefania_gru) July 26, 2020



Durante un operativo de control con militares en Santo Tomás, los agentes metropolitanos cerraron una licorería que funcionaba como bar clandestino. Los uniformados sancionaron a las personas que libaban dentro del negocio y a un vehículo que infringió el toque de queda.

AHORA| Durante el control interinstitucional en Santo Tomás sancionamos a una licorería que funcionaba como bar clandestino y a quienes libaban en el #EspacioPúblico y en un automóvil, infringiendo el 'toque de queda'. ¡Actúa con responsabilidad! #QuitoContraElCovid19 pic.twitter.com/JKOo36TwV4 — Agentes de Control Quito (@agentesdequito) July 26, 2020



Las autoridades realizaron otros controles en El Panecillo, La Tola, Quitumbe, el valle de Los Chillos y en las parroquias de Píntag, Tolontag y Conocoto. Los uniformados sancionaron a las personas por consumo de alcohol en espacio público e incumplir las medidas de bioseguridad.



En El Panecillo y La Tola, durante el control interinstitucional sancionamos a quienes libaban en el #EspacioPúblico, a un establecimiento que infringía el 'toque de queda' y a quienes participaban en una fiesta clandestina.

¡No es momento de bajar la guardia!#NoTeRelajes pic.twitter.com/tfbhf60jMx — Agentes de Control Quito (@agentesdequito) July 26, 2020

AHORA| En @zonaloschillos realizamos el control interinstitucional de cumplimiento de medidas sanitarias preventivas, establecimientos y ciudadanos fueron sancionados por infringir la normativa y libar en el #EspacioPúblico. El peligro no ha pasado, #NoTeRelajes. pic.twitter.com/oErBZGe2aB — Agentes de Control Quito (@agentesdequito) July 26, 2020

Anoche, participamos en la operativo interinstitucional de control en Pintag, Tolontag y Conocoto donde establecimientos y ciudadanos fueron sancionados por incumplir las medidas correspondientes al 'toque de queda'. El peligro no ha pasado.#NoTeRelajes pic.twitter.com/iRrr8MhIdR — Agentes de Control Quito (@agentesdequito) July 26, 2020

Durante el operativo nocturno de control sancionamos a ciudadanos quienes infringían el 'toque de queda' y consumían alcohol en el #EspacioPúblico, en Quitumbe. La corresponsabilidad es vital, no debemos bajar la guardia.#QuitoContraElCovid19 pic.twitter.com/ziMLXn1VWf — Agentes de Control Quito (@agentesdequito) July 26, 2020