Las fiestas clandestinas y las canchas deportivas los sitios con más aglomeración, en Tungurahua

Las fiestas clandestinas o populares y las canchas de ecuavoley son los principales sitios de aglomeración de personas, en la provincia de Tungurahua, a pesar de los controles que mantienen las autoridades para evitar contagios de covid-19.

En un informe emitido por la Intendencia de Policía este lunes 25 de enero del 2021, detalló que durante el pasado fin de semana se suspendieron una fiesta clandestina en la ciudad de Píllaro, dos canchas de ecuavoley en el cantón Mocha y otra en la parroquia Huambaló, en Pelileo.



Diego Flores, intendente de Policía de Tungurahua, dijo que en los operativos conjuntos con la Policía Nacional y la Comisaría también se clausuró una licorería donde los propietarios permitieron el consumo de alcohol en un lugar adyacente al negocio.

Una licorería fue clausurada por permitir el consumo de bebidas alcohólicas junto al local. Foto: Cortesía Intendencia de Policía

En la parroquia Huambaló del cantón Pelileo se suspendieron dos canchas, una de ecuavoley y otra de indor, además se detectó el consumo de bebidas alcohólicas. Flores aseguró que fueron sancionados 4 personas por conducir en estado etílico y 4 sancionadas por no llevar mascarilla. También fueron retenido tres vehículos.



“La indisciplina de la gente continúa pese a los operativos de orden y control que realizan las autoridades en los 9 cantones de la provincia. Si la gente no colabora el esfuerzo de las entidades de control serán insuficientes para evitar más contagios”, dijo Flores.



Mencionó que en lo que va de enero del 2021 se suspendieron 15 fiestas clandestinas, la mayoría fueron fiestas populares. Afirmó que los eventos no autorizados se presentaron en Quero, Tisaleo, Cevallos y Píllaro.



Mencionó que otros de los inconvenientes en la ciudad de Ambato es el número elevado de libadores en las calles, parques y avenidas de la ciudad. Y el desplazamiento de los comerciantes informales. “Estamos trabajando en el desalojo en las vías públicas para evitar posibles accidentes y contagios por el covid-19”.