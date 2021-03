Las fiestas clandestinas se mantienen pese a las nuevas disposiciones del COE cantonal de Ambato

Al menos 5 eventos entre fiestas clandestinas, peleas de gallos, competencias de MotoCross fueron suspendidos por las autoridades de Tungurahua en pasado fin de semana del domingo 28 de marzo del 2021. También fueron clausuradas dos canchas de ecuavóley, una discoteca por incumplir con el horario de funcionamiento y una frutería.

Los operativos están a cargo de la Intendencia, Policía Nacional, comisarías y jefaturas políticas de los nueve cantones de la provincia. Diego Flores, intendente de Policía de Tungurahua, explicó que pese a los controles la gente no hace caso de las restricciones para impedir el avance del covid-19 en la ciudad y provincia.



Indicó que en Ambato se clausuró una cancha de ecuavóley, una frutería se cerró por expender alcohol sin registro sanitario. También una fiesta clandestina a la que asistían más de 100 personas y que no cumplían con las normas de bioseguridad, se decomisaron 115 litros de licor artesanal y se suspendió una reunión con 40 personas aglomeradas.



Asimismo se sancionaron a nueve personas por conducir en estado etílico e igual número por no usar mascarillas en los espacios públicos. En la parroquia Río Negro del cantón Baños de Agua Santa se suspendió una competencia de rafting.



Indicó que en la ciudad de Tisaleo se desarrollaron varios operativos donde se cerraron seis canchas de ecuavóley. En el barrio Santo Domingo del cantón Cevallos se suspendió un campeonato de ecuavóley y en el sector Acapulco una pelea de gallos.



En la comunidad Pilco alto del cantón Quero se clausuró una pelea de gallos y se desalojó seis canchas de ecuavóley. En Píllaro se cerró un billar por no cumplir con el aforo y se decomiso 200 litros de alcohol artesanal.



Dijo que los operativos van a continuar antes, durante y después del feriado. “Hacemos un llamado para que cumpla con las disposiciones de los COE cantonal y nacional. La idea es que el sistema de salud no colapse, pese que actualmente el 100% de las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos estén llenas”.



Mencionó que las ferias no autorizadas en las plazas y mercados de Ambato se mantienen pese a los controles.