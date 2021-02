Las fiestas carnavaleras en barrios y sectores concentraron a gran cantidad de personas en Esmeraldas

En videos en las redes sociales se observa a jóvenes bailando con música a alto volumen y hasta altas horas de la noche y madrugada.

Se trata de fiestas de carnaval que se organizaron en barrios y sectores de Esmeraldas, entre el sábado 14 y domingo 15 de febrero del 2021, a propósito del feriado.



En otras publicaciones se detalla que fueron ‘caídas’ que se realizaron de forma particular y no al aire libre.



Sin embargo, en sitios del sur de esa urbe de la Costa del Ecuador se cerraron calles, se instalaron piscinas inflables y hasta tarimas para animar las fiestas. Los chicos se divirtieron bailando reggaetón y salsa. No usaron mascarillas, estaban muy unidos y la concentración, en algunos casos, superó las 100 personas. El ECU 911 reportó 142 casos de aglomeraciones durante este fin de semana.



Las alertas que ingresaron a su central fueron: 25 el viernes, 29 el sábado y 88 el domingo. La propagación del covid-19, a causa de esas aglomeraciones, pudo incrementarse, dice el médico y asesor epidemiologo, David Quiñónez.



La Gobernación con Intendencia y Comisaría de Policía realizaron controles, pero no se pudo llegar a todos los sitios.

En la ciudad Esmerladas es peor, en la mayoría de lo barrios populares están viviendo las fiestas como si estuviéramos en las mejores épocas de la humanidad. pic.twitter.com/NXKDXslfjo — Mayer Angulo (@Mayer_Angulo) February 15, 2021



En el sector Las Palmas y Barrio Caliente, (calle Ricaurte) se debió desalojar a personas que estaban en medio de un exceso de aforo en establecimientos. La gobernadora, Cecilia Angulo , pidió respeto a las medidas de bioseguridad porque el virus aún sigue en transmisión comunitaria.



En la provincia hay preocupación porque los habitantes dejaron de usar la mascarilla para protegerse del contagio. Antes del asueto, el Colegio de Médicos lo advirtió y recomendó que se implementaran medidas más estrictas para controlar la pandemia estos días.



El gremio pidió que se restringiera la circulación por número de placa, que los establecimientos exigieran el uso de la mascarilla, y que se dé cumplimiento del aforo y uso de desinfectantes.



Esmeraldas reportó 5 762 casos de coronavirus hasta este lunes 15 de febrero de 2021.