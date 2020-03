Las fiestas de cantonización de Pedernales fueron suspendidas

LEA TAMBIÉN

El evento principal de las fiestas de cantonización de Pedernales, Manabí, era el concierto del cantante merenguero Elvis Crespo, que estaba previsto para el 28 de marzo del 2020. Esa actividad quedó suspendida tras la declaratoria de emergencia sanitaria para prevenir la propagación del covid-19.

En un comunicado de prensa también se anunció que no se realizarán la elección de la reina, el desfile cívico – militar y la noche cultural. Esos eventos fueron planificados para conmemorar los 28 años de cantonización de Pedernales, el próximo 31 de marzo.



El Municipio de Pedernales informó que aún no se tiene previsto una fecha para la reanudación de estos eventos festivos. Además, informó que se tomarán medidas preventivas en las instituciones públicas y se impartirán mensajes sobre la prevención del coronavirus.



Adicionalmente, este 13 de marzo del 2020 se activó el Comité de Operaciones de Emergencia cantonal para planificar medidas de prevención en las zonas urbanas y rurales.



El sector turístico señaló que ya habían invertido en adecuaciones para recibir a los turistas de la Costa, que viajan en estas fechas por las vacaciones escolares. Sin embargo, las reservas han sido canceladas. “Entendemos la situación mundial por la que atravesamos, pero nosotros vivimos del turismo y no sabemos qué hacer si no llegan turistas al cantón”, señaló Roberto Zambrano, administrador de un hotel en el centro de la ciudad.



Según la Cámara Provincial de Manabí, en la provincia todos los eventos públicos quedaron cancelados como la inauguración de la Plaza del Mar, en Manta, que estaba planificada para este 13 de marzo del 2020.