10 fiestas fueron suspendidas, bares y night clubs intervenidos en Quito; personal de control tiene covid-19

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) intervino y suspendió 10 fiestas, clausuró siete night clubs y 10 bares clandestinos, la noche de ayer viernes 16 de abril del 2021, según informó la entidad municipal, que contó con el apoyo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

A pesar de la vigencia de las restricciones de movilidad desde las 20:00 en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), la ciudadanía siguió rompiendo las reglas, sin preocuparse del aumento de casos de covid-19. En la capital ya se registran 114 658 personas contagiadas. Por ello no está permitido el funcionamiento de bares, discotecas, clubes nocturnos y el consumo de licor en sitios públicos.



La AMC realizó operativos. Unos pocos con el apoyo de la Intendencia de Policía de Pichincha, para controlar el respeto a las disposiciones y prohibiciones en vigencia.

Una noche difícil, pero gracias al trabajo interinstitucional se controló de manera eficaz puntos críticos de la ciudad, con inteligencia de @FFAAECUADOR, @agentesdequito y @PoliciaEcuador logramos clausurar 10 fiestas, 7 night clubs y 10 bares todos clandestinos. #NoTeRelajes pic.twitter.com/eiuXIcijy3 — AMC Quito (@amcquito) April 17, 2021

La Intendenta de Policía, Daniela Valarezo, lamentó que personal de la institución no haya podido participar en mayor número en los controles en la capital porque hay decenas de funcionarios de la entidad contagiados de covid-19 en Quito, incluso algunos comisarios. Varios de los agentes de la Intendencia están incluso en estado grave, aseveró. Valarezo dijo que por eso este fin de semana se concentran en otros cantones de la provincia y ha dejado el grueso de los operativos en Quito a la AMC.



Esta última institución sacó a las calles a 150 efectivos para los controles en todo el Distrito Metropolitano de Quito y lo seguirá haciendo en el fin de semana.



Hubo 23 operativos de control en total en la provincia. En los cantones fueron clausurados tres establecimientos y fueron intervenidos dos fiestas clandestinas.

En la Michelena, en el sur de Quito, un night club fue clausurado. Foto: Cortesía



Fabricio Ortiz, vocero de la AMC, contó que en el sector Santiago, en el sur de Quito, se clausuró una licorería, en donde se expendían bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes, lo que atenta contra el plan de reactivación ordenada de la ciudad.



Más grave fue lo que ocurrió en las calles Rumichaca y José Pontón, sector Santa Rita, también en el sur de Quito. A la medianoche se tuvo que intervenir en una fiesta en la que participaban más de 100 personas aglomeradas en una discoteca. Actividades como esta no están permitidas al momento. Se desalojó a los asistentes y se clausuró el local.



No lejos de ahí, un club nocturno clandestino, ubicado en la calle Michelena, fue intervenido. En el local se vendía alcohol y las personas no mantenían distanciamiento. También se procedió a la clausura del sitio.

#ElCovidNoDaTregua ni tampoco la indisciplina ciudadana, seguimos encontrando canchas, esta vez una con más de 20 personas que estaban jugando y libando, por favor #NoTeRelajes pic.twitter.com/1atx64yaqz — AMC Quito (@amcquito) April 17, 2021

Otro club nocturno fue clausurado, ubicado en el norte de la ciudad, en la calle Diego de Vásquez, sector Carcelén Alto. El establecimiento no cumplía las normas sanitarias y operaba sin los permisos correspondientes.



También la noche del viernes 16 de abril del 2021 se intervino en varias canchas de fútbol, en sitios opuestos de la urbe, en el sector de El Inca, norte, y en Guajaló, sur. En esos sitios varias personas libaban y jugaban fútbol.



Más temprano, por la tarde del viernes otra fiesta fue intervenida en Pomasqui y los asistentes conminados a retirarse a sus domicilios.



Además, en el sector de La Mariscal se levantó un acto de inicio sancionatorio a un local que no contaba con la Licencia Única de Actividad Económica (LUAE) vigente y expendía licor en exceso. La AMC recuerda que está prohibido el funcionamiento de bares como en este caso.

Ortiz señaló que los operativos continuarán este sábado 17 de abril del 2021 para hacer respetar las normas vigentes en el Distrito Metropolitano de Quito y evitar la proliferación de contagios de covid-19.