Fiesta de Secretaria del Municipio de Guayaquil genera críticas; Alcaldesa dice que no puede poner un agente a cada persona

La secretaria del Municipio de Guayaquil, Martha Herrera, organizó una fiesta en su domicilio la noche del sábado 25 de julio de 2020 que genera críticas entre los guayaquileños. Ocurrió después de la Sesión Solemne por los 485 años de fundación de la ciudad, que se cumplió con estrictas medidas de bioseguridad y sin público, por la pandemia del covid-19.

En un video difundido en redes sociales se observa a un grupo de personas en el patio de una vivienda, celebrando el cumpleaños de la funcionaria municipal. Ella está junto al cantante sin mascarilla y sin distanciamiento social físico.



El Municipio de Guayaquil mantiene una campaña ‘No bajes la guardia’ para prevenir nuevos contagios de covid-19 y un segundo rebrote en la urbe, que fue epicentro de la crisis sanitaria entre marzo y abril.



La alcaldesa Cynthia Viteri se refirió este lunes 27 de julio sobre el tema. Señaló que la fiesta se realizó fuera del horario de trabajo y en el contexto de “su vida personal”.



No obstante, dijo que la secretaria se “acercará a pagar la multa” correspondiente, aunque no precisó más detalles ni el valor.



“Yo no puedo tener un agente por cada uno de los guayaquileños, cada uno debe cumplir su parte”, añadió Viteri.



La secretaria municipal estuvo en la sesión la noche del sábado 25 de julio y se encargó de llevar del orden del día y dar lectura de todos los nombres de los héroes urbanos, que recibieron un reconocimiento por su lucha durante la pandemia.



Los cuestionamientos de la ciudadanía también surgen luego de que la alcaldesa publicara en su cuenta en Twitter un mensaje en el que se destacaba que la guerra contra el covid-19. Recordó que es una batalla de “todos los días”.



“Qué vamos con tendencia a la baja, bendito sea Dios, sí, hasta el día de hoy, con tendencia a la baja. Qué vamos a cambiar de semáforo, no, no tengo el menor viso de posibilidad de ir a semáforo verde. Además, vienen las fiestas de octubre y en octubre hay que controlar a las personas”.



