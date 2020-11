Nicolás Maduro celebró su cumpleaños con cantantes, baile y mariachis en medio de la pandemia del covid-19

Hubo música, baile, comida y pastel. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decidió celebrar su cumpleaños 58 la noche del lunes 23 de noviembre del 2020, en el Palacio de Miraflores, en la nación bolivariana. Lo hizo en medio de la pandemia del covid-19, cuando su país superó los 100 000 contagios a escala nacional.

Maduro no dudó en hacer público el evento y compartió imágenes en sus redes sociales de la fiesta, que organizó su equipo y a la cual estaban convocados familiares, amigos y colaboradores del gobernante chavista.



“El mejor regalo, sin duda, el amor, el cariño y el apoyo incondicional del pueblo venezolano. Seguiremos en batalla con energía renovada”, escribió el Primer Mandatario.



Las imágenes dan cuenta de una celebración ostentosa, en la que Maduro disfrutó con la mascarilla en el rostro. Bailaba joropos -un género musical popular del país- y cumbia con diferentes personas durante la fiesta que, además, incluyó la participación de artistas como el dominicano Bonny Cepeda, además de Armando Martínez y un grupo de mariachis, según informa el portal Semana.



En medio de un duro contexto que vive la nación venezolana, cuyos habitantes han salido de su país en busca de un mejor futuro, Maduro transmitió su celebración de cumpleaños a través del canal Venezolana de Televisión. Cientos de personas observaron cómo el Presidente mostraba su pastel con los tres colores de la bandera: amarillo, azul y rojo.

Estoy cumpliendo 58 años bien vividos, con gaitas, poemas y mensajes que me llegan a través de las redes sociales. El mejor regalo, sin duda, el amor, el cariño y el apoyo incondicional del Pueblo venezolano. Seguiremos en batalla con energía renovada. ¡Gracias, Dios los Bendiga! pic.twitter.com/39WVwYoUqc — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 24, 2020



El funcionario no desaprovechó la oportunidad de instar a la ciudadanía a que vote el próximo 6 de diciembre.



Su cumpleaños coincidió con una noticia triste: la deportación de 16 niños venezolanos por mar desde Trinidad y Tobago, varios de ellos fueron separados de sus padres. Los menores, según reportan medios internacionales, fueron trasladados junto con 13 adultos, aunque no se conoció su destino durante varias horas.



Después, el diputado opositor, Omar González, dijo que fueron encontrados en Delta Amacuro, una localidad ubicada en el oeste de Venezuela. El Gobierno aún no se ha pronunciado sobre el conflicto migratorio.