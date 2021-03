En plena fiesta familiar, globos 'bombas' por poco causan tragedia

Una tragedia estuvo a punto de ocurrir durante una fiesta en Ibagué, Tolima, Colombia. Durante una celebración realizada por una madre tras el descubrimiento del sexo de su bebé, se utilizaron globos inflados con helio.

En un video se puede ver el momento cuando los globos se convierten, prácticamente, en ‘bombas’ que, por fortuna, no le hicieron daño a nadie.



‘Uno qué va a saber si es helio o no’

​

La revista ‘El Olfato’, medio local de Tolima, dio a conocer los detalles de la historia y, además, el video del momento.



Según lo dicho por la mujer en estado de embarazo que protagonizó el video, ella compró una caja llena de globos de helio.



Esta es una especie de ‘sorpresa’ particular, pues, en teoría, los globos deben salir volando y, en el interior de la caja, algún tipo de mensaje dará a conocer el sexo del bebé en camino.



En el video se ve cuando la caja se abre y la mujer se acerca. Según ‘El Olfato’, cerca de dicho ‘regalo’ se esparcía un humo azul proveniente de unas bengalas.



Una vez la mujer abre la caja y los globos empiezan a salir, se produce, de forma insólita, una corriente de fuego.



Las llamas hacen que los globos estallen y el impulso, a su vez, esparce levemente algunas briznas de fuego. La mujer, por fortuna, da un paso hacia atrás mientras los acompañantes gritan impactados.



Tras el ‘cese’ de la explosión de los globos, las personas se ríen y plantean que, probablemente, este insólito hecho se produjo debido al helio.



“Yo me comuniqué con el sitio en el que venden los globos porque me dijeron que eso tenía helio, pero uno qué va a saber si es eso u otro elemento”, explicó a la citada revista.



¿Qué explotó?

​

Vale destacar que una de las primeras hipótesis es que los globos hubiesen sido inflados con hidrógeno y no con helio. Los dos componentes son útiles para que los globos floten, sin embargo, el hidrógeno tiene mayores capacidades inflamables. Incluso, la Superintendencia de Industria y Comercio prohibió su uso específico para esta actividad.



“Dicho gas (Hidrógeno) es inflamable y altamente peligroso para inflar los globos destinados a servir como juguete, entretenimiento o decoración”, indicó la SIC en un comunicado, de 2015, en el cual aclara que para inflar globos solo se puede usar aire o helio.



“Para lograr que los globos floten o se eleven, efecto que resulta casi mágico para los niños y niñas, tradicionalmente se ha empleado el helio (gas inerte, incoloro, insípido y sin olor, que por su naturaleza y características químicas no genera peligro de explosión, quemaduras corporales o incendio.) Este gas no es tóxico, ni corrosivo, ni acelera la combustión, ni es irritante y no causa sensibilidad en humanos (…) el hidrógeno, por ser el elemento químico más ligero que existe también hace que los globos se eleven. Sin embargo, a diferencia del helio, el Hidrógeno es un producto altamente inflamable”, puntualizó la entidad.



En 2018 sí se presentó un incidente relacionado con helio y fuego.



Durante el Gran Desfile Militar y Policial de los 208 años de Independencia de Colombia, en Ibagué, un niño soltó su globo con helio. El juguete se elevó lo suficiente hasta chocar contra unos cables eléctricos.



“Los componentes del helio cayeron sobre las personas que se encontraban abajo y fueron lesionadas con quemaduras de primer grado cuatro personas. Dos adultos y dos menores de edad”, indicó en su momento Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil en Tolima.