Se fue de fiesta y contagió con covid-19 a sus abuelos, que hoy luchan por su vida en una UCI

La irresponsabilidad de un joven en Cali (Colombia) que se fue a una fiesta a pesar de las restricciones que hay por cuenta de la pandemia del covid-19, hoy tiene a sus abuelos luchando por sus vidas.

La historia la dio a conocer el alcalde de la capital del Valle del Cauca, Jorge Iván Ospina, quien reveló esta información para pedirles a los ciudadanos que tomen consciencia sobre la importancia del autocuidado, pues al cometer actos irresponsables como este, no solo se pone en riesgo la vida propia, también la vida de los seres queridos.



En los barrios de Cali, así como en otras ciudades del país, se ha popularizado la realización de fiestas clandestinas. A una de estas asistió este joven de 16 años.



A pesar de que sus padres no le dieron permiso para ir a la celebración con sus amigos, con el argumento de que no era tiempo de fiestas, pues los niveles de casos positivos de covid-19 en el país son cada vez más elevados, el joven decidió salir de su casa.



Sin embargo, comenzó a sentir algunos síntomas de covid, como fiebre, malestar y pérdida del olfato y el gusto.



Esto lo hizo pensar que posiblemente había contraído el virus, pero prefirió callar para evitar una confrontación con sus padres. Además, le dio "pena".



Pero este fue el peor error que cometió, pues siguió realizando su vida normal y teniendo contacto con sus familiares, entre ellos sus dos abuelos, que son población en riesgo y hoy están luchando por sus vidas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).



“Conocemos la desafortunada situación de un adolescente de 16 años que, no atendiendo la recomendación de sus padres, se fue a una fiesta, después comenzó a tener fiebre, pero no quiso comentar nada porque le dio pena y empezó a perder el olfato; el jovencito infectó a su abuela, de 83 años, y a su abuelo, de 75; ellos hoy están en una unidad de cuidado intensivo y el muchacho hizo un intento de suicidio”, relató el alcalde Ospina.



Por situaciones como esta en Cali han extremado las medidas para el puente de Reyes. Y aunque este viernes comienza un confinamiento total, las autoridades harán constantes recorridos con los barrios para desmantelar toda fiesta clandestina que vean, tal como lo hicieron el fin de semana pasado, donde también hubo confinamiento.



“Es una tragedia por la irresponsabilidad de algunas adolescentes y jóvenes que van a fiestas privadas, se relajan en las normas de bioseguridad, llevan el virus a sus casas e infectan al ser más querido. Yo les quiero convocar e invitar que nada les va a pasar si dejan de ir a la fiesta por tres o cuatro o cinco semanas hasta que pase este pico de la pandemia”, sentenció el alcalde.



En el Valle del Cauca hay preocupación por el aumento de los casos positivos de covid-19. Hasta este jueves 7 de enero del 2021, el departamento tenía un total de 144 009 casos, de los cuales 100 025 son de Cali.

Y la preocupación en la capital vallecaucana es mayor, pues las Unidades de Cuidados Intensivos no dan abasto, pues la en los últimos días la ocupación de capas para pacientes covid es superior al 90 por ciento.