‘Farra’ en una chiva nocturna; ¿vuelven las fiestas con semáforo verde?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Una ‘chiva farrera’ captada en video cuando circulaba por el sector de La Aurora, en Daule, ha generado rechazo en la ciudadanía. Las imágenes se registraron la noche del sábado 20 de junio de 2020, en el primer cantón de Guayas en cambiar a semáforo verde en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19 en Ecuador.

El vehículo, adornado con luces led y con más de 40 personas a bordo, transitaba con la música en alto volumen. Cual discoteca móvil, los pasajeros bailaban en un espacio reducido, sin cumplir las restricciones dispuestas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.





¿Las fiestas están permitidas con semáforo verde?



El 1 de junio del 2020 el COE Nacional emitió regulaciones para la vigencia del semáforo verde. El martes 2 de junio, Daule fue el primer cantón de Ecuador en pasar al color verde, un día antes de que Quito, por ejemplo, pasara del semáforo rojo al semáforo amarillo.



El semáforo verde, al igual que el rojo y amarillo, prohíbe el funcionamiento de bares y discotecas en Ecuador. Asimismo, contempla que el transporte público debe circular máximo con el 50% del aforo, el uso obligatorio de mascarilla al salir de casa, el distanciamiento social en todo espacio público.



Con el semáforo verde no están permitidas las concentraciones en espacios abiertos y cerrados. Por eso no operan cines, teatros ni hay espectáculos con público.



La principal diferencia entre el semáforo amarillo y el semáforo verde es que en este último los locales como restaurantes pueden atender con el 50% del aforo y que las actividades están autorizadas de 05:00 a 24:00 (el toque de queda es de 00:00 a 05:00; con el semáforo amarillo es de 21:00 a 05:00).





La Alcaldía de Daule reaccionó por lo ocurrido



La parroquia La Aurora es una zona de urbanizaciones privadas que colinda con Guayaquil y La Puntilla (Samborondón), cantones con semáforo amarillo. En los videos, publicados en redes sociales, se observa a los ocupantes de la chiva bailando y con vasos en la mano. No todos usaban mascarilla ni guardaban el distanciamiento social.



El alcalde de Daule, Wilson Cañizares, detalló a EL COMERCIO que en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se realizó la retención del vehículo cerca de las 21:00 del sábado.

Al parecer decir que estamos en semáforo amarillo para algunos significa que todo vuelve a la normalidad. Una Chiva con la música a todo volumen fue visto por las calles del cantón Daule. pic.twitter.com/WYzPwSaRDW — Ecuador Vídeo ▶️ (@EcuadorVideo) June 21, 2020

Los agentes tomaron las declaraciones de los ocupantes. Al momento de la detención, se “formó una trifulca” ya que varias personas estaban en estado de ebriedad.



Cañizares señaló que “no se pudo detener a los ocupantes ya que Daule no cuenta con un centro o calabozo para albergar a esa cantidad de personas”. De hacerlo no se cumpliría el distanciamiento social que exigen las normas y se pondría en riesgo a más personas.



En la cuenta de Twitter de la Alcaldía se publicó un comunicado sobre lo sucedido y se exigió a la ciudadanía acatar las medidas de restricción.



“Las autoridades competentes tienen todo el deber de castigar de forma rigurosa a los infractores, pedimos a los dauleños que sigan denunciando al ECU 911 a quienes atentas contra la vida en tiempos de pandemia”, reza la publicación.

COMUNICADO 🔴

Ante las denuncias por el mal proceder de ciertos ciudadanos informamos lo siguiente.

COMPARTE 📲 pic.twitter.com/o2Ob7XwQoz — Alcaldía de Daule (@AlcaldiadeDaule) June 21, 2020



El Alcalde añadió que se reforzarán los controles nocturnos en el cantón y que solicitará más apoyo policial al Ministerio de Gobierno y a la Gobernación del Guayas. “No permitiremos que por algunos se ponga en riesgo lo que se ha alcanzado con el cambio de semáforo a verde”, señaló.