Entre festejos y pedidos al Gobierno se celebró el Día del Médico Ecuatoriano

Junto al busto de Eugenio Espejo, médico, periodista y precursor de la Independencia, galenos recordaron la importancia de su labor diaria. Lo hicieron en los exteriores de la Federación Médica Ecuatoriana, en el norte de Quito.

Cada 21 de febrero se conmemora el Día del Médico Ecuatoriano, ya que es el natalicio de Espejo. En el 2017, en el país se registraron 37 293 galenos, lo que corresponde a una tasa de 22,2 profesionales por cada 10 000 habitantes.



El dato consta en el Anuario de Estadísticas de Salud: recursos y actividades de salud 2017, publicado por el Instituto de Estadística y Censos (INEC).



La tasa de galenos ha ido en aumento. En el mismo documento se da cuenta de que en el 2016 llegaba a 20,5 médicos por cada 10 000 pobladores.



José Miguel Alvear es un médico, que cumplió 50 años de trabajo. Él es especialista en cirugía, ejerce desde 1969. Además es experto en trasplante de órganos. “He retribuido a la Patria con mi labor”.



El galeno reconoce que la medicina no es una carrera fácil. “Cuando comienzas nadie te conoce y tienes que pasar la voz para que la gente confíe”. A esta situación se suma que un doctor siempre debe formarse y capacitarse.



El médico -dice- no es únicamente el profesional que cura una enfermedad sino es quien orienta al paciente para superar ese mal.



De estos años de ejercicio profesional guarda una serie de anécdotas. La que más recuerda es cuando salvó la vida de una persona que tenía una hernia gigante, estaba localizada en el estómago detrás del tórax. “Ya le habían operado pero no se curaba".



La operación fue un éxito pero cuando Alvear salió de la cirugía, vio que la familia estaba vestida de negro. “Estaban de luto porque pensaban que no se salvaría", relata el galeno.



Alvear será uno de los homenajeados mañana viernes 22 de febrero del 2019, en un evento organizado para festejar a los médicos ecuatorianos, que cumplen 25 y 50 años de ejercicio profesional. Además se reconocerán los aportes científicos.



Lo relató Santiago Carrasco, vicepresidente de la Federación Médica Ecuatoriana. "Nos debemos a nuestra gente y luchamos por el respeto de nuestro trabajo".



En este día importante para la salud, Carrasco recordó que se debe endurecer la normativa relacionada con el ingreso de profesionales extranjeros.



"Deben cumplir con requisitos de habilidades, capacidades y destrezas”. Habló también de una calificación de parte de autoridades del Ministerio, gremios y sociedades científicas. “Los médicos extranjeros deben acogerse a las mismas reglas que se piden en cualquier país”.



Una de las propuestas que presentarán es que se retomen los posgrados en las universidades ecuatorianas para mejorar la especialización de los médicos. " Eso debe constar en el Código de la Salud (COS)". La normativa continúa en debate en la Asamblea.



En el Anuario de Estadísticas del INEC, además, se señala que en la región insular se reporta que hay 30,7 médicos por cada 10 000 habitantes. Le sigue la Amazonía con 26,7 profesionales de la salud, y la Sierra con 24,4 galenos; y la Costa con 19,7.