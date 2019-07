Fernando Quevedo: ‘Una normativa estable acelera la inversión privada’

LEA TAMBIÉN

¿La inversión privada está reaccionando al ritmo que necesita la economía?

El BID ve mucha mayor demanda del sector privado por financiamiento para hacer inversiones. En años previos el BID había aprobado USD 100 millones por año en financiamiento para privados. En 2018 se dio un salto y aprobamos una cifra récord de 451 millones. Por diálogos con inversionistas también vemos que hay mucho interés por invertir.

¿Qué se financia?

Bancos, Puerto Posorja, universidades, telefónicas, supermercados, hoteles, farmacéuticas y más .



¿Y para este año?

Estamos evaluando operaciones por USD 600 millones. Creo que llegaremos a 350 millones o 500 millones. Es difícil prever porque puede bajar la demanda o las firmas pueden lograr otro financiamiento.



¿Es el ritmo de inversiones que necesita el país o cómo acelerarlo?

Para acelerarlo se necesita asegurar que el marco normativo sea el adecuado, que no tendrá grandes cambios y seguridad jurídica.



El Gobierno habla de nuevas reformas. ¿Se logrará con ellas mayor protagonismo de los privados o qué deberían contener?

Lo fundamental es respetar el marco normativo para que sea algo estable y tratar de minimizar los cambios.



Inversionistas esperaban un alza del IVA para que el país equilibre sus cuentas fiscales, pero el Gobierno lo descartó. ¿Sin eso, qué opciones hay?

El Gobierno debe soberanamente decidir la mejor opción, pero además que sea viable, es decir, que se apruebe en la Asamblea. Otras opciones pueden ser fortalecer el SRI para que facilite el pago de impuestos y que cobre mejor, ampliar la base tributaria, eliminar exenciones no necesarias, bajar los subsidios.

¿El BID está dando asesoría en el tema de reformas laborales y tributarias?

No



¿En qué áreas asesora?

La cartera es muy amplia. Apoyamos proyectos por más de USD 3 600 millones. Tenemos temas como la fusión entre SRI y Senae; proyectos de salud, agua, educación, distribución y transmisión de energía; la reestructuración de las empresas públicas, en el impulso de asociaciones público y privadas.



En este año ¿cuánto aportará el BID al Estado?

Para el público aprobamos USD 890 millones en el 2018. En el 2019 ya llevamos aprobados 1 036 millones y llegaremos a 1 600 millones hasta el primer trimestre del 2020.



¿A qué tasas y plazos se entrega el financiamiento?

La gran mayoría está en 3,93%, con cinco años de gracia y 25 años de plazo.

¿Cuál fue el trabajo que hicieron para el tema de empresas públicas?

Hicimos un análisis de situación, con un experto nuestro y gente que ha manejado el tema en Chile y que contratamos. Hicieron una comparación de las firmas públicas de Ecuador con algo ideal: el manejo que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).



¿Qué problemas vieron?

Que no necesariamente tienen balances o una justificación para existir. Si el sector privado lo puede hacer no se necesita que lo haga el Estado.



¿Cómo resolverlo?

Se empieza por un cambio en la Ley de empresas públicas y después por mejorar la situación de cada una. En el caso de Petroecuador y Petroamazonas están en proceso de fusión y estamos asesorando.



¿En qué quedó el análisis para monetizar o traspasar a privados ciertos activos?

Analizamos cuál es el potencial. La economía está dolarizada y para mantenerla se necesita que entren dólares. Esto se logra atrayendo inversiones o aumentando exportaciones. Pero la monetización es una tercera vía. Eso da ventajas como el ingresos de dólares y garantías de su mantenimiento.

¿Qué activos?

Activos inmobiliarios, viales y, sobre todo energéticos.



¿En cuánto se valoraron?

En unos USD 7 000 millones. Conseguir ese monto depende de la capacidad de Ecuador de dar certezas jurídicas y del sinceramiento de algunas tarifas.



¿Cómo cuáles?

Desde el 2018 se habla de bajar subsidios, en particular combustibles. Mientras más cercano un precio a lo que fija el mercado, hay más probabilidad de atraer recursos.



Luego, ¿qué sigue?

Entregamos el estudio y estamos a disposición para ver cómo avanzar en el resultado.



CNT contratará a un banco de inversión para que asesore en el tema, ¿es parte de la asesoría del BID?

No. No nos ha pedido, pero estamos dispuestos a aportar.



¿Con cuánto apoyará el BID en el tema de empresas públicas?

El crédito se firmó hace dos meses y ya se puede empezar a usar. Fue de USD 55 millones.

¿Cómo va la asesoría para la fusión de SRI y Senae?

Primero llevamos a las autoridades de esas entidades a Argentina, un país que lo había hecho. La idea era que vean las cosas positivas para replicarlas y las negativas para evitarlas. Con base en ello, planificamos una propuesta, contratamos a un experto, tenemos también un experto en el BID. Estamos en este momento preparando una operación de apoyo que esperamos aprobar de aquí a fin de año.



¿De cuánto?

Aún no hay cifra exacta, pero serán unos USD 70 millones.

Experiencia

Fernando Quevedo se desempeña como representante de Ecuador del BID desde agosto del 2017. Antes, tuvo varios cargos en el multilateral como representante del organismo en Guatemala (desde 2014) y Costa Rica (desde 2007).Además, laboró para el Banco Mundial.

Formación

Cuenta con una Maestría en Economía de la American University de Washington, donde completó todos los cursos requeridos para el Doctorado en Economía.