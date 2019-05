Fernando Carrión: ‘El Estatuto marcará el nuevo modelo de ciudad’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El investigador Fernando Carrión explica que no dejará la cátedra universitaria y trabajará en tres temas con el Alcalde electo: asesoría, Estatuto Autonómico del Distrito y diseño urbano.

¿Sabe el Alcalde electo qué ciudad heredará?

Lo que recibirá el alcalde Jorge Yunda es una ciudad con una crisis muy fuerte. Están los casos de recolección de residuos sólidos, transporte, seguridad, sistema de comercialización. Un segundo elemento de la crisis es el modelo de gestión, donde las administraciones zonales perdieron todo el peso y la significación que originalmente tenían, de vínculo y servicio a la comunidad. La existencia de múltiples empresas públicas que producen pérdidas al Municipio y que, en unos casos, no tienen sentido de que existan.



El transporte es manejado por 7 instancias, el Centro Histórico por otro tanto, la planificación por 4. Hay 52 unidades que responden directamente al Alcalde y cada una tiene asesoría jurídica, dirección financiera, dirección administrativa, relaciones públicas, etc. que no se justifican. Otro problema es la nómina burocrática: 21 000 trabajadores municipales.



¿Hacia allá apuntan las reformas?

En términos de la herencia, tres cosas son absolutamente claras: la infraestructura de servicios, el modelo de gestión y el presupuesto, que tiene muy poca capacidad de inversión y está desfinanciado.

¿De dónde surge la idea del Estatuto Autonómico?

Nace en la Constitución del 2008 y establece que los distritos son aquellos que tienen más de un millón y medio de habitantes. La ventaja de Quito es que ya se definió como Distrito Metropolitano en 1994, por lo tanto, lo que le corresponde es hacer el estatuto.



¿Por qué no fue antes?

Es llamativo, son tres administraciones que no lo han hecho, son 11 años. Es una situación que condujo justamente a la crisis que tiene la ciudad. En el momento que Quito tenga su estatuto, creo que las cosas serán totalmente distintas.



¿Qué beneficios traerá?

Un nuevo modelo de gestión, una cosa moderna, más ágil, participativa, donde haya mejor representación y mayor proximidad de la administración municipal; donde los servicios sean producidos bajo estándares de alta calidad. Donde la infraestructura se dirija hacia los objetivos que se quiere que tenga la urbe.



¿Una carta de navegación que definirá el futuro?

Es la Carta Constitucional la que define a Quito en términos autonómicos y de relación con el aparato estatal nacional, con la provincia de Pichincha y con el cantón.

¿Cuál es la visión del Quito que se quiere construir?

Esa es la estructura de política pública que la próxima administración desarrollará. Hay tres elementos claves. El primero es tener un nuevo modelo de gestión. La segunda cuestión es cuál va a ser el proyecto de ciudad y aquí intervienen, por ejemplo, lo que serían los callejones de desarrollo y las centralidades urbanas. Queremos que estos sean un mecanismo a partir del cual las poblaciones que se están yendo hacia las periferias no lo hagan, que se queden en estas zonas porque van a estar más cerca del trabajo, cerca del transporte, porque van a tener mejores abastecimientos.



¿Qué más se propone?

La idea es que el aeropuerto le permita a Quito convertirse en una ciudad portuaria, que económicamente adquiera esta condición, modificando su estructura productiva. Que el aeropuerto articule las zonas de producción de la Sierra Norte, donde hay flores; también con la Amazonia, donde hay un desarrollo turístico y productivo importante; y con la Sierra Centro y la zona urbana de Quito. El tercer elemento, que constituye un gran problema en la población, es su cultura ciudadana (irrespeto a las normas, vandalismo, etc.). La idea es fortalecer la cultura ciudadana, la cívica, las formas de convivencia. Un estudio del 2010 que hizo el exalcalde Antanas Mockus y el BID demostró que en eso la situación de Quito es muy complicada.



¿En qué se basa el proyecto de callejones?

La propuesta es hacer una gran ordenanza de planificación urbana de tres ejes viales: av. 10 de Agosto, calle Guayaquil y av. Maldonado, donde se articulen el norte, centro y sur. Y que se trabaje en la av. 6 de Diciembre y la av. Mariscal Sucre. Todas estas rutas se han depreciado por falta de visión urbana. Una ordenanza que establezca usos de suelo para el comercio, la industria, la vivienda residencial y social. Que se definan alturas de edificación, de 10, 20 o 30 pisos, y también políticas de estímulos y castigos para que los terrenos baldíos paguen más impuestos. Es un diseño urbano de toda la ciudad para recuperar el espacio público.

¿Cuál es la hoja de ruta para aprobar el estatuto?

Son cuatro momentos que están establecidos en la Constitución. Primero, redactar el estatuto; segundo, la discusión en el Concejo Municipal que debería ser aprobado en dos sesiones. He propuesto al alcalde Yunda que las sesiones donde se discuta y apruebe el estatuto se denominen Concejo Constituyente, para que adquiera una jerarquía mayor. Una vez que apruebe el Concejo pasa a la Corte Constitucional y, luego de las discusiones, pasará a un plebiscito. Todo esto creo que no debe pasar del año.



¿Qué tiempo llevará redactar el estatuto?

La redacción no debería ir más allá de tres meses. La idea es compilar experiencias de Ciudad de México, que acaba de aprobar el año pasado su Constitución; la de Montevideo, Bogotá y ciudades de España, procesarlas y empezar a redactar de acuerdo con la Constitución nuestra. Quiero que sea un proceso participativo, nos apoyaremos en la tecnología, haríamos un debate con 200 puntos en Quito donde se incorporarían juntas parroquiales, Prefectura, organizaciones barriales, ONG.



¿Qué decisiones tomará el alcalde Yunda en los primeros 100 días?

Recién estamos trabajando y esperamos cerrar eso en la primera sesión. Ahí se tomarán algunas decisiones, por ejemplo, el nuevo modelo de gestión. Hay un equipo que está trabajando este momento en el tema de los 100 días. Yo espero que esta semana ya tengamos definido, de tal manera que en la misma sesión del Concejo el Alcalde diga lo que va a hacer.

Su trayectoria.

Arquitecto de la Universidad Central y profesor de Desarrollo Urbano Regional en el Colegio de México. Doctor de la Universidad de Buenos Aires. Académico de la Flacso. Ha escrito 200 artículos académicos y 37 libros. Su especialidad son los centros históricos, la seguridad ciudadana y las políticas urbanas.