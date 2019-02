Fernando Carrión: ‘Es un error volver al concepto del antiguo Ministerio de Gobierno’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Fernando Carrión, investigador y catedrático. Estudia temas de vivienda, proceso de urbanización, ciudad, centros históricos, patrimonio cultural, violencia, seguridad y narcotráfico y fronteras.

Usted dice que es un error del Gobierno retomar el concepto del antiguo Ministerio de Gobierno y que al unificar la Secretaría de la Política con el Ministerio del Interior hay el riesgo de que la nueva Secretaría de Estado se dedique más a las negociaciones políticas que a la seguridad. ¿Por qué?



Considero que es un error en el sentido de que al reconstruir el Ministerio de Gobierno comienza a tener demasiadas funciones. Entonces, el tema de la política es lo que primará, porque la política se maneja coyunturalmente y los actores políticos están ahí. En ese sentido, queda rezagado el tema de la seguridad. Además, el Ministerio de Justicia que se dedicaba a las cárceles también ha sido suprimido. Eso significa que baja de rango todo el sistema penal que depende del Ejecutivo y eso creo que es un error.



¿La seguridad necesita un trato especializado?



Sin duda. Tenemos un Ministerio de Defensa que se encarga de la seguridad nacional, pero no tenemos una instancia de gobierno sobre seguridad ciudadana. Creo que eso es absolutamente necesario y este Ministerio del Interior podía ser la instancia a partir de la cual se puedan generar políticas integrales.



¿Sobre qué temas?



Para manejar el tema de las mafias, del narcotráfico, de la xenofobia, del femicidio y la violencia común. Necesitamos que se piense y se actúe en seguridad ciudadana. Si tenemos una Ministerio donde la política está presente obviamente que eso tendrá un peso mayor que la seguridad.



Cuando en la práctica entre a trabajar el Ministerio de Gobierno ¿quién va a manejar la Policía y la seguridad ciudadana?



Ese es el problema. Siempre va a tener prioridad lo político, porque se necesita negociar en la Asamblea la aprobación de leyes. También se necesita negociar con los partidos políticos, para establecer el diálogo nacional. Con esto, los temas de seguridad serán relegados y no tendrán el peso necesario. Reitero, se necesita una visión integral y ese Ministerio del Interior era el que le daba esa estructura de combate a la inseguridad.



Usted dijo que al reconstruir el Ministerio de Gobierno comienza a tener demasiadas funciones. ¿Eso ya está pasando?



Eso es lo que ya está pasando. A la ministra (María Paula Romo) le vemos en la Asamblea, en la negociación con los Municipios, con los partidos. Le vemos en el diálogo nacional. Pero también está con el tema de Diana Carolina, de Martha y todo lo que está pasando en inseguridad.



¿Cómo están las cifras de la violencia en el país?



He revisado las cifras y hay un incremento relativamente importante de siete delitos de mayor connotación social.