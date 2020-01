Fernando Benalcázar renunció al viceministerio de Minas

LEA TAMBIÉN

Fernando Benalcázar presentó el lunes 13 de enero del 2020 su renuncia al cargo de viceministro de Minas.

A través de un correo electrónico, Benalcázar indicó que renuncia por motivos personales. El exfuncionario fue designado en septiembre del 2018 para dirigir el viceministerio de Minas, que es parte del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.



"He renunciado de forma irrevocable al Viceministerio de Minas y ésta es mi última jornada en despacho, luego de un trabajo arduo, honesto y productivo de 16 meses. Me retiro para focalizarme en mi familia y en mis asuntos personales, que han quedado al margen en todo este tiempo", dijo Benalcázar.



Durante la gestión de Benalcázar entraron en operación los dos proyectos de minería a gran escala más importantes del país, Fruta del Norte, de oro y Mirador, de cobre. Los dos están ubicados en Zamora Chinchipe.