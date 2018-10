Fernando Alvarado intentó ingresar a TC Televisión para reunirse con funcionarios de ese medio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Martha Moncayo, gerente de Medios Públicos, reveló que el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, intentó ingresar a la sede de TC Televisión, en Guayaquil. El hecho ocurrió el pasado 24 de septiembre y quedó registrado en las cámaras de seguridad del canal.

Alvarado, que usa un grillete electrónico y es investigado por el manejo de los medios públicos, entre otros procesos, habría intentado reunirse con periodistas y funcionarios de TC Televisión.



"Existen rumores de que el señor Alvarado se reunió con periodistas al interior de TC. Su ingreso a las instalaciones está prohibido, por todo el daño que hizo. Si ha existido una reunión, está habría ocurrido fuera", señaló Moncayo.



Agregó que "sería lamentable" que personas del canal se hayan citado con Alvarado, por las pérdidas y el daño que el exsecretario de Comunicación ocasionó a los medios públicos.



Además, Moncayo dio a conocer que se hizo una transferencia por USD 86 000, para cancelar los sueldos pendientes de los trabajadores de las radios incautadas y de América Visión.



En conferencia de prensa, la funcionaria señaló este miércoles, 17 de septiembre del 2018, que en un plazo de diez días se cancelarán las deudas que esos medios mantienen con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).



Por otra parte, Moncayo indicó que hay 28 personas involucradas en las denuncias sobre el mal manejo de los medios públicos. En ese sentido, detalló que se "desangró a TC a través de préstamos a otros medios incautados" por el anterior Gobierno.



"Hubo un manejo vicioso de medios incautados. Al no ser autosuficientes, se trasladaba dinero del Estado y TC Televisión de manera irresponsable".



Asimismo, la gerente de Medios Públicos apuntó que se hicieron pagos millonarios para producciones con carga política, que no dieron réditos a la cadena TC Televisión. "Se usaron más de USD 3 millones con estos objetivos".



En Cablevisión, añadió Moncayo, se firmaron contratos con sobreprecio y dirigidos a personas específicas. Citó como ejemplo un contrato que se suscribió para cubrir la visita del Papa Francisco, por USD 1,3 millones. "De ese dinero no quedó nada y se distribuyó a tres empresas".



Finalmente, Moncayo subrayó que se espera cubrir la deuda de USD 6,6 millones que la Presidencia de la República mantiene con Gama TV, en un plazo de 10 días. La deuda corresponde a la retransmisión de 119 sabatinas del expresidente Rafael Correa.