Fernández dice que EE.UU. ‘retrocedió décadas’ por su posición sobre Bolivia

El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, criticó este martes 12 de noviembre del 2019 el comunicado en que el Gobierno estadounidense de Donald Trump avalaba los acontecimientos sucedidos en Bolivia, y consideró que con esa posición EE.UU. retrocede "décadas", a "las peores épocas".

"A mi juicio, Estados Unidos retrocedió décadas, volvió a las peores épocas de los años 70 con las intervenciones militares (...) contra Gobiernos populares, Gobiernos elegidos democráticamente", indicó Fernández en diálogo con la estación argentina Radio 10, dos días después de que se produjera la renuncia del presidente boliviano Evo Morales, en medio de violentas protestas por supuesto fraude electoral.



Este domingo, Morales había anunciado la repetición de las elecciones presidenciales en su país después de que la Organización de Estados Americanos detallara numerosas irregularidades en los comicios del pasado 20 de octubre en los que resultó reelegido por un cuarto mandato.



Pero poco después, y ante las presiones de policías y militares, Morales confirmó su renuncia a la Presidencia después de casi 14 años en el poder, y este martes vuela a México, país en el que se va a asilar después de que el Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador así lo concediera.



En su entrevista radiofónica, Fernández, que considera que lo sucedido en el país andino fue un golpe de Estado, lamentó la postura favorable de Estados Unidos a la salida de Evo Morales, después de que en un comunicado difundido el lunes ese país elogiase el papel de los militares al forzar la renuncia del líder indígena.



"Estados Unidos aplaude al pueblo boliviano por exigir libertad y a los militares bolivianos por acatar su juramento de proteger no solo a una sola persona", dijo Trump en la misiva, al tiempo que manifestó que estos acontecimientos mandan una "fuerte señal a los regímenes ilegítimos en Venezuela y Nicaragua".



Alberto Fernández insistió en la posibilidad de que Estados Unidos haya regresado así a sus posicionamientos en los años 70, cuando impulsó diferentes golpes de Estado en América Latina a través del llamado "Plan Cóndor", que desembocó en dictaduras militares en países como Argentina, Chile y Bolivia.



"No hay ningún Ejército victorioso ayer como ha planteado el Gobierno americano, no es verdad que el Ejército de Bolivia haya garantizado la democracia, en todo caso la impidió", aseveró.



La posición de Fernández es contraria a la del actual Gobierno de Mauricio Macri, al que le queda menos de un mes en el poder.



La Cancillería argentina que dirige Jorge Faurie consideró después de los acontecimientos que en Bolivia "no están los elementos" para "describir" lo ocurrido en Bolivia "como un golpe de Estado".



Macri, por su parte, pidió este martes la convocatoria de "elecciones libres y justas" para resolver la crisis de Bolivia, apenas un día después de que Evo Morales confirmase que viajaba a México como asilado tras su renuncia a la Presidencia.



Fernández esperó asimismo que Bolivia "recupere rápidamente la democracia, que se armen elecciones transparentes y sin ningún tipo de proscripciones", y avisó de que el líder opositor boliviano Carlos Mesa ponga como condición para esos nuevos comicios que Morales no se vuelva a presentar.