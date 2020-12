Tradicionales ferias en las que se venden monigotes no se realizarán este 2020 en Quito

Una de las tradiciones de los quiteños por fin de año es acudir a las ferias de la avenida América, el parque La Carolina, la Tribuna del Sur o Carcelén para adquirir un monigote y quemarlo a la medianoche. Dos semanas antes del 31 de diciembre, cientos de muñecos, caretas, pelucas y disfraces se exhibían en plena calle y se montaban más de 20 puestos.

Políticos, actores de cine o la televisión se comercializaban a diferentes precios. Las figuras costaban entre USD 5 y 100. Una fotografía con uno de esos personajes valía USD 0,50. En las calles, los muñecos de 2,50 metros se vendían por hasta USD 200.



Este 2020, debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19, el alcalde Jorge Yunda informó hoy, jueves 10 de diciembre, que esas ferias no se realizarán. “Tampoco se permitirá que la gente se reúna a quemar los monigotes. Estamos a las puertas de una vacuna y justamente en diciembre puede complicarnos la salud y la vida de los quiteños”.



El Burgomaestre recordó que las celebraciones de diciembre no serán como las de años anteriores e hizo un llamado a la gente para que respete las normas de bioseguridad. Por lo pronto, las autoridades municipales ya definieron las medidas a implementarse durante el feriado de fin de año para evitar el incremento de casos.



Ximena Abarca, secretaria de Salud del Distrito Metropolitano, dijo esta mañana que entre las disposiciones está el control de la venta de bebidas alcohólicas, en determinados días. El 30 de noviembre la Alcaldía resolvió que estará prohibida la venta de alcohol desde las 18:00 hasta las 06:00 los días 23, 24, 25, 30 y 31 de diciembre del 2020; así como el 1 de enero del 2021.



Otra de las recomendaciones, según Abarca, es mantener el uso de las mascarillas, el distanciamiento social y la limpieza de manos dentro de los hogares.



Acotó que en caso de las reuniones familiares se recomienda uso de mascarilla y mantener el distanciamiento de dos metros. “Es necesario extremar las normas preventivas a fin de que en enero no volvamos a tener los lamentables resultados que tuvimos en los meses de julio y agosto con una cantidad de muertes debidas al coronavirus”.



Ayer, miércoles 9 de diciembre, en reunión del COE metropolitano y nacional, se sugirieron otros lineamientos, entre ellos, que las entidades públicas y privadas no permitan las reuniones o festejos navideños y de fin de año.



Estefanía Grunauer, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), indicó que los controles serán permanentes para vigilar que la gente no se aglomere en las zonas concurridas. Los operativos en los sitios donde tradicionalmente se han comercializado muñecos se reforzarán para evitar concentraciones de personas.



“Analizamos si se van a colocar vallas (metálicas) allí o personal para pedirles a los comerciantes que no se instalen. Ya les comentamos que no vayan, que no monten sus puestos. Sabemos que tienen necesidades, pero busquemos otras alternativas”, precisó la funcionaria.