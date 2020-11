Se acerca diciembre del 2020, ¿cómo quedan los feriados en Ecuador para Navidad y fin de año? 

Ecuador ingresa en la recta final de este 2020. El calendario de días de descanso en el país, que se elabora con base en la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código del Trabajo, más conocida como ‘Ley de Feriados’, establece que solamente queda un día de feriado obligatorio en territorio nacional, un día de descanso local en Quito y dos recuperables a escala nacional.

El primer asueto de diciembre será solo local en la capital ecuatoriana por las fiestas de Quito que se trasladará al lunes 7 de diciembre, pues el 6 cae domingo.



De acuerdo con el artículo 2 de la normativa, cuando los días feriados de descanso local "correspondan a los días sábados o domingos, el descanso se trasladará, respectivamente, al anterior día viernes o al posterior día lunes".



Luego está el de Navidad, que se celebra el viernes 25 de diciembre. Este será un día de feriado obligatorio no recuperable en todo el Ecuador, además de ser inamovible, según lo establece la Ley de Feriados.



El 30 y 31 de diciembre, jornadas de fin de año, no cuentan como feriados a escala nacional. No obstante, el sector público puede plantear un puente vacacional para estas fechas que luego deberán recuperarse. En cambio, el sector privado también puede acogerse o no al recurso.



El 2021 sí comenzará con un descanso de tres días, desde el viernes 1 de enero hasta el domingo 3 de enero, de acuerdo con el calendario del Ministerio de Turismo.



Mire el calendario de feriados: