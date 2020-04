¿Este feriado de Viernes Santo se aplica la restricción vehicular por placas en Quito?

LEA TAMBIÉN

La Agencia Metropolitana de Quito recordó que este viernes 10 de abril del 2020 circulan los vehículos cuyas placas terminen en los dígitos 9 y 0.

Los automotores solo podrán circular de lunes a viernes, un día por semana, con base en el último dígito de la placa. Los fines de semana, sábado y domingo, no circulará ningún vehículo, excepto los que tienen salvoconducto.



La nueva restricción vehicular rige desde este lunes 6 de abril del 2020 en Ecuador. El Gobierno aplica medidas más drásticas de circulación para prevenir el contagio de coronavirus covid-19 en el país.



María Paula Romo, ministra del Interior, recordó el jueves 9 de abril del 2020, que las medidas de restricción continúan por una semana más.

Recuerda, hoy podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en los dígitos 9 y 0.



Recuerda, hoy podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en los dígitos 9 y 0.



¿Qué pasa con los salvoconductos este Viernes Santo?



En medio de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Gobierno ha otorgado 1 694 544 salvoconductos en Ecuador para permitir la circulación de vehículos por actividades específicas, como servicio de salud, provisión de alimentos, prensa, etc.



Sin embargo, el mal uso de ese permiso de circulación será sancionado. Los conductores no pueden utilizar el salvoconducto del auto para ir al supermercado no para realizar trámites bancarios o personales fuera fuera de los días que, según la calendarización por placas, pueden circular libremente de 05:00 a 14:00. Esa restricción rige también para este Viernes Santo: no puede ir de compras con el salvoconducto (para ese propósito solo circulan las placas 9 y 0).



100 grúas fueron dispuestas por el Municipio de Quito para llevarse vehículos infractores a los patios de retención. Esos automotores serán devueltos a sus propietarios cuando termine la cuarentena por el coronavirus.



El salvoconducto tampoco se puede utilizar para realizar actividades ajenas a las declaradas por el portador, como ir a visitar amigos, a familiares, a pasear, etc. Un médico puede usar el salvoconducto -fuera del día semanal para movilidad libre por placas- específicamente para desplazarse entre casa y servicio de salud.