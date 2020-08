¿Piensa viajar en auto en el feriado? Este es el número máximo de personas que puede llevar en su vehículo

LEA TAMBIÉN

Por el feriado del 10 de Agosto, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional ha tomado la decisión de implementar medidas temporales para facilitar la movilidad de personas entre provincias, el viernes 7, sábado 8, domingo 9 y lunes 10 de agosto de 2020.

Por esta razón, el pico y placa que estaba vigente según los colores del semáforo epidemiológico se suspende durante el feriado. Esto, con el objetivo de fomentar el turismo.



Eso significa que todos los automotores pueden transitar desde el viernes 7 de agosto hasta el lunes 10 de agosto, en todos los cantones, sin distinción del color de semaforización, pero por fuera del horario del toque de queda.





¿Cuántas personas pueden viajar en un mismo vehículo particular?



Ante la liberación de restricciones y en el contexto de la apertura al turismo de seis playas del Ecuador, muchos usuarios se preguntan cuáles son las disposiciones para llevar de paseo a la familia en un vehículo particular.

Estimado Francisco, pueden ir hasta 4 personas en total. Saludos cordiales — ANT Ecuador (@ANT_ECUADOR) August 7, 2020



Concretamente, a los ciudadanos les ha surgido la duda de cuántas personas se permiten que vayan a bordo de cada vehículo particular que circula. Ante esta interrogante, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) aclara que se pueden llevar a máximo cuatro ocupantes.

Horarios del toque de queda y venta de licor por el feriado



En los cantones cuyo semáforo permanece en rojo, el toque de queda se modifica de 19:00 a 05:00 (normalmente esta medida es desde las 18:00).



El pasado 29 de julio, el COE dispuso dos horarios de toque de queda en 18 provincias: de lunes a jueves desde las 21:00 hasta las 05:00 y de viernes a domingo desde las 19:00 hasta las 05:00. Esas localidades son Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Azuay, Chimborazo, Loja, Cañar, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Napo, Sucumbíos, Pastaza, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.



Durante el feriado, el horario de 19:00 a 05:00 se aplicará desde este viernes en los cantones de esas 18 provincias. Juan Zapata, director del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, informó que ese horario se aplicará también el lunes 10 de agosto del 2020 en esas localidades, incluido Quito, y que desde el martes 11 se retomará el horario de 21:00 a 05:00.



En tanto, para las provincias de Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Guayas, El Oro y Galápagos el horario de toque de queda que regirá durante los tres días de asueto es de 23:00 a 05:00.



El Ministerio de Gobierno informó que la prohibición de venta de licor en las 18 provincias se mantiene durante el fin de semana; es decir, el viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de agosto.



Playas autorizadas a los turistas



Solo seis de las 40 playas evaluadas por el Gobierno están autorizadas para recibir turistas durante los tres días de descanso de agosto en Ecuador: Tonsupa, Atacames, Súa, Same y Tonchigüe en la provincia de Esmeraldas, y Bajo Alto, en El Oro. Las playas de Manabí, Santa Elena y Guayas no pueden recibir a los bañistas.