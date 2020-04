¿Este feriado de Semana Santa rige la restricción de vehículos por placas?

LEA TAMBIÉN

Desde este 10 de abril del 2020 se vive un feriado de Semana Santa atípico en Quito. Sin procesiones de Jesús del Gran Poder en las calles del Centro Histórico y La Magdalena; sin cucuruchos y verónicas, sin ferias públicas de fanesca... Sin embargo, en medio de la cuarentena por el coronovirus, el Gobierno dispuso que el Viernes Santo se cumpla con el día de descanso obligatorio previsto en la Ley de feriados, tanto para el trabajo como para la educación.

¿Qué pasa este feriado con la restricción de circulación vehicular por placas dispuesta por la emergencia sanitaria? La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito responde: El viernes “podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en los dígitos 9 y 0. Evita sanciones y quédate en casa”. El sábado 11 y el domingo 12, en cambio, no circula ningún vehículo particular.



Desde el lunes 6 de abril del 2020, en Ecuador los autos solo pueden circular un día a la semana, de lunes a viernes, con base en el último dígito de sus placas.

Así circulan los autos por la emergencia:



- Lunes: Placas 1 y 2.

- Martes: Placas 3 y 4.

- Miércoles: Placas 5 y 6.

- Jueves: Placas 7 y 8.

- Viernes: Placas 9 y 0.



Eso significa que este Viernes Santo no circulan los vehículos cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. “Estamos en emergencia sanitaria, la restricción vehicular no se suspende”, precisó la AMT en su cuenta de Twitter.



El 16 de marzo del 2020 el Gobierno declaró el estado de excepción en Ecuador para enfrentar la emergencia sanitaria frente a la pandemia del covid-19. El Decreto Nro. 1017 dispuso la vigencia de un toque de queda para contener la propagación de la enfermedad.



El toque de queda rige de 14:00 a 05:00. Los ciudadanos pueden movilizarse de 05:01 a 13:59, caminando o en vehículos particulares, exclusivamente para abastecerse.



Este Viernes Santo los estudiantes de escuelas y colegios tienen día de descanso. Las clases en el régimen Sierra y Amazonía continuarán en modalidad virtual, para cumplir con el ciclo lectivo hasta junio.



Asimismo, este feriado se aplica a las empresas (excepto para los sectores que habitualmente laboran en estos días). El lunes 13 de abril, la jornada laboral presencial seguirá suspendida (excepto para sectores como salud, provisión de alimentos, etc.)



La ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó que las medidas de restricción continúan por una semana más.

¡Buenos días!



Recuerda, hoy podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en los dígitos 9 y 0.



¡Evita sanciones y #QuedateEnCasa ! pic.twitter.com/bEyfujN54B — AMT Quito (@AMTQuito) April 10, 2020



¿Qué pasa con los salvoconductos este Viernes Santo?



En medio de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Gobierno ha otorgado 1 694 544 salvoconductos en Ecuador para permitir la circulación de vehículos por actividades específicas, como servicio de salud, provisión de alimentos, prensa, etc.



Sin embargo, el mal uso de ese permiso de circulación será sancionado. Los conductores no pueden utilizar el salvoconducto del auto para ir al supermercado o para realizar trámites bancarios fuera de los días que, según la calendarización por placas, pueden circular libremente de 05:00 a 14:00. Esa restricción rige también para este feriado: no puede ir de compras con el salvoconducto.



100 grúas fueron dispuestas por el Municipio de Quito para llevarse vehículos infractores a los patios de retención. Esos automotores serán devueltos a sus propietarios cuando termine la cuarentena por el coronavirus.



El salvoconducto tampoco se puede utilizar para realizar actividades ajenas a las declaradas por el portador, como ir a visitar amigos, a familiares, a pasear, etc. Un médico puede usar el salvoconducto -fuera del día semanal para movilidad libre por placas- específicamente para desplazarse entre casa y servicio de salud.