¿El feriado del 24 de Mayo es recuperable en Ecuador?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El viernes 24 de mayo se iniciará el quinto feriado de tres días que se aplicará en el Ecuador este 2019. La fecha festiva conmemora los 197 años de la Batalla de Pichincha ocurrida en 1822, un hito de la Independencia del país.

Los tres días de asueto no son recuperables, según lo establece la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código del Trabajo, conocida como ‘Ley de Feriados’, aprobada en el 2016, que regula los días de descanso en el país.



La norma contempla 11 días de descanso obligatorio por feriados nacionales y uno más por fiestas locales. Estos 12 días de asueto no son recuperables en el Ecuador.



Esta Ley también establece que los días de feriado se recorran, si fuere necesario, para que coincidan con el fin de semana y haya tres días seguidos de descanso obligatorio, para promocionar el turismo local.



Así, si el feriado cae miércoles o jueves, el día de asueto será trasladados al viernes de esa semana. En cambio, si la fecha del feriado es en martes, el día de descanso se moverá al lunes. Pero si el día de descanso obligatorio coincide con un fin de semana (sábado y domingo) se moverá al viernes o lunes, respectivamente. La normativa establece que los únicos días de asueto inamovibles son el martes de Carnaval (con base en el calendario de la Cuaresma), Navidad y Año Nuevo.



El feriado por la Batalla de Pichincha cae el viernes 24 de mayo y no necesita modificación.



Después de esta festividad, a los ecuatorianos les queda cinco feriados nacionales no recuperables en lo que resta del 2019: el 10 de Agosto, Primer Grito de la Independencia; el 9 de Octubre, Independencia de Guayaquil; el 2 de Noviembre, Día de los Difuntos; el 3 de Noviembre, Independencia de Cuenca; y el 25 de Diciembre, Navidad. A estos días de asueto habría que sumarle el descanso obligatorio por las fiestas locales, si es que aún no se han celebrado. Por ejemplo, en Quito el feriado local es el 6 de Diciembre, cuando se celebra la conmemoración de la Fundación de la ciudad.



Los seis días de descanso que han transcurrido hasta la fecha son: 1 de enero, Año Nuevo; dos días de descanso por Carnaval, Viernes Santo y 1 de Mayo, Día del Trabajador.

CALENDARIO DE FERIADOS NACIONALES HASTA EL 2020