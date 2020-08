Buses, ciclopaseo, autos... ¿cómo movilizarse este domingo en Quito?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La disposición del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional para la circulación vehicular durante el feriado por el 10 de Agosto es de obligatorio cumplimiento; sin embargo, en el Distrito Metropolitano se aplica este domingo 9 de agosto del 2020 una restricción por la pandemia.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que sábado 8, domingo 9 y lunes 10 de agosto del 2020 se permitirá la circulación de los vehículos particulares con placa terminada en cualquier dígito por fuera del horario del toque de queda; es decir, de 05:01 a 19:00.



“Para este feriado se autoriza la circulación libre de vehículos particulares sin restricción del número de placa. Sal de casa solo si es necesario”, señaló la agencia. Quito es el cantón con más casos confirmados de covid-19 en Ecuador: 16 019 contagiados y 674 fallecidos hasta el sábado 8 de agosto.

Según la resolución del #COENacional para este feriado, desde hoy, viernes 7 hasta el lunes 10 de agosto, se autoriza la circulación libre de vehículos particulares sin restricción del número de placa. ¡Sal de casa solo si es necesario! #NoTeRelajes #SemáforoAmarilloEnQuito pic.twitter.com/pIQTFWQyQG — AMT Quito (@AMTQuito) August 7, 2020





Una medida de restricción este domingo en Quito



Si bien el jueves 6 de agosto el COE autorizó “la circulación de vehículos particulares sin restricción del último dígito en todos los cantones sin distinción del color de semáforo”, el Municipio de Quito anunció una restricción para la movilidad en el sistema de transporte público.



La Empresa de Transporte de Pasajeros, que tiene a su cargo la operación del Trolebús y la Ecovía, informó que este domingo 9 de agosto esos sistemas mantendrán la suspensión de sus servicios, tal como ha ocurrido cada domingo en la capital de Ecuador desde que pasó al semáforo amarillo, como medida para tratar de contener la propagación del virus.



El feriado del lunes 10 de agosto, cuando se conmemoren 211 años del Primer Grito de la Independencia, el Trolebús y la Ecovía volverán a operar. El horario será de 06:00 a 17:30 con sus unidades de buses articulados y biarticulados en los corredores exclusivos. Los alimentadores funcionarán este lunes hasta las 18:00.



Desde el viernes 7, las troncales de la Ecovía y Trolebús operaron hasta las 17:30. Sus alimentadores trabajan hasta las 18:00 porque el toque de queda en Quito en medio de los días de asueto por el feriado se inicia a las 19:00.





Ciclopaseo dominical en el Distrito Metropolitano



Este domingo 9 de agosto del 2020 el denominado ‘Paseo Dominical’ es de 08:00 a 18:00 en Quito. El horario extendido busca foratelcer el uso de la bicicleta como medio de transporte no contaminante en la ciudad.



La ruta se extiende por 28,7 kilómetros, desde el parque Las Cuadras, en el sur de la capital, hasta el Parque de Los Recuerdos, en el norte. En su recorrido se encuentran espacios de concurrencia pública como el Parque Lineal Cardenal de la Torre, el Centro Histórico, el parque de El Ejido y La Carolina.

El uso de la mascarilla y el distanciamiento de al menos dos metros con personas que no formen parte de su grupo familiar son obligatorios.

Disfruta del Paseo Dominical en su nuevo horario: de 8h00 a 18h00. Experimenta la movilidad alternativa y conéctate con la transformación vial de Quito. ¡Ciclea con responsabilidad y cumple las medidas de bioseguridad! #MejorVoyEnBici pic.twitter.com/ASrce1kbgR — JUAN AGUIRRE (@juanmaguirre1) August 9, 2020





Número de pasajeros en un auto, taxis, terminales



Si bien todas las placas pueden circular, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó que regulará el número de ocupantes que pueden trasladarse en un auto particular por el feriado del lunes 10 de Agosto: "Pueden ir hasta cuatro personas en total".



Es decir, en cada vehículo particular pueden viajar el conductor y máximo tres pasajeros; esa disposición rige para este domingo 9 de agosto y para el lunes 10. Una familia de cinco personas no podrá desplazarse en un mismo automotor, tampoco grupos con ese número de ocupantes.



Los taxis están autorizados a circular este domingo 9 y el lunes 10 sin restricción de placas, con un protocolo: movilizar hasta tres pasajeros, quienes deberán de manera obligatoria ubicarse en el asiento posterior, usar mascarilla, desinfectarse con alcohol.



El Municipio ratificó que las terminales terrestres de Quitumbe y Carcelén permanecen cerradas, porque el servicio de transporte interprovincial se encuentra suspendido en Quito.



El COE nacional, en su resolución del 6 de agosto, autorizó la circulación del Servicio de Transporte Terrestre Turístico entre cantones en semáforo amarillo y verde, sin restricción de placa o de toque de queda por el feriado. Este servicio puede movilizar a personas que tienen la condición de turistas o excursionistas, para visitas a sitios de interés turístico en vehículos de compañías autorizadas por la ANT.



300 operadoras a escala nacional y 1 500 vehículos, entre furgonetas y buses autorizados por la ANT, ofrecen ese transporte. Los usuarios o pasajeros del Servicio de Transporte Terrestre Turístico deben cumplir protocolos de bioseguridad como el uso de gel o alcohol desinfectante, usar mascarilla todo el tiempo, entre otros.



Recuerde que el toque de queda este domingo 9 se inicia a las 19:00 y que en Quito y en 18 provincias está prohibida la venta de licor.