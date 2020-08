Piscinas, bares, placas... y covid-19; ¿cuáles son las reglas del 7 al 10 agosto del 2020 por el feriado en Ecuador?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El calendario de la Ley de Feriados establece que el 10 de agosto es día de descanso obligatorio no recuperable en Ecuador por la conmemoración del Primer Grito de Independencia. Este 2020, el país vivirá este feriado en medio de la emergencia sanitaria por el covid-19, con medidas que rigen desde el viernes 7 de agosto del 2020 para cantones y destinos autorizados por el Gobierno.

Hasta este viernes, Ecuador registró 91 969 casos de covid-19, la provincia de Guayas concentra el 21,5% de contagios, seguida por la provincia de Pichincha con el 20,7%, con base en pruebas PCR, según el Ministerio de Salud. Asimismo, se han reportado 9 428 fallecidos en el contexto de la pandemia, desde el inicio de la emergencia sanitaria (5 897 muertes por el nuevo coronavirus y 3 531 decesos por probable covid-19).



En ese marco, la ministra de Turismo, Rosi Prado de Holguín, informó este viernes 7 que se han “flexibilizado” algunas medidas para la recuperación económica del sector turístico, luego de cinco meses de restricciones por la vigencia del estado de excepción frente a la pandemia. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional aprobó el jueves 6 de agosto una resolución con facilidades para la circulación.







¿Toque de queda diferenciado este feriado en Ecuador?

El toque de queda regirá de 19:00 a 05:00 en 18 provincias con semáforo amarillo y en 14 cantones con semáforo rojo desde el viernes 7 hasta el lunes 10 de agosto del 2020.

La resolución temporal del COE dicta que en los cantones ecuatorianos que se encuentran con semáforo rojo por la pandemia del covid-19 se reducirá el toque de queda de 19:00 a 05:00 (normalmente es de 18:00 a 05:00). Los cantones, según esclareció el organismo, serán solamente lugares de tránsito, porque en su interior hay medidas de restricción.



El pasado 29 de julio, el COE dispuso dos horarios de toque de queda en 18 provincias: de lunes a jueves desde las 21:00 hasta las 05:00 y de viernes a domingo desde las 19:00 hasta las 05:00. Esas localidades son Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Azuay, Chimborazo, Loja, Cañar, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Napo, Sucumbíos, Pastaza, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.



Este feriado, el horario de 19:00 a 05:00 se aplicará desde este viernes en los cantones de esas 18 provincias. Juan Zapata, director del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, informó este viernes que ese horario se aplicará también el lunes 10 de agosto del 2020 en estos cantones, incluido Quito, y que desde el martes 11 se retomará el horario de 21:00 a 05:00.



En tanto, en seis provincias el horario de toque de queda durante los tres días de asueto por el feriado rige de 23:00 a 05:00: Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Guayas, El Oro y Galápagos.





Todas las placas de vehículos circulan



El Comité de Operaciones de Emergencia decidió que no habrá restricción vehicular entre el 7 y 10 de agosto del 2020. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO

Tras un consenso establecido en la reunión del jueves 6 de agosto, el COE aprobó la circulación de vehículos particulares sin restricción del último dígito de su placa. La resolución estará vigente desde este viernes 7 de agosto del 2020 hasta el lunes 10 de agosto del 2020 en todos los cantones, sin distinción del color de semaforización.



El martes 11 de agosto se retomará el sistema de circulación por placas. Los vehículos con registros terminados en números pares y cero (2, 4, 6, 8 y 0) podrán transitar en los cantones con semáforo amarillo los días martes, jueves y sábado. En tanto, los automotores con placas impares (1, 3, 5, 7 y 9) podrán hacerlo los días lunes, miércoles y viernes. El domingo 16 de agosto solo circularán placas impares.







¿Playas, con restricciones en Ecuador?



La playa de Atacames, en Esmeraldas, está abierta al público en un solo horario: de 10:00 a 17:00 Foto: EL COMERCIO



Solo seis de las 40 playas evaluadas por el Gobierno están autorizadas para recibir turistas estos días de descanso de agosto en Ecuador: Tonsupa, Atacames, Súa, Same y Tonchigüe en la provincia de Esmeraldas, y Bajo Alto, en El Oro. Las playas de Manabí, Santa Elena y Guayas no pueden recibir turistas.



Si usted desea visitar las seis playas debe cumplir medidas de restricción. El horario establecido es de 10:00 a 17:00. Miembros de las Fuerzas Armadas, Policía y autoridades de control realizarán un monitoreo.



Los visitantes deberán cumplir con el distanciamiento físico: dos metros entre personas que no pertenezcan al mismo grupo. El uso de mascarilla, además, es obligatorio fuera del espacio acuático. El organismo recomienda el uso de mascarillas no desechables para prevenir y evitar afectaciones al ecosistema.



No está permitida la instalación de carpas o tiendas para más de seis personas, pues la idea es evitar la aglomeración de los turistas.



Asimismo, la práctica de deportes en la playa, los masajes o trenzas y las ventas no regularizadas de productos está prohibida. Si usted no cumple con las medidas, efectivos de la Policía Nacional desalojarán la zona.



El COE señaló que en las playas se instaló el sistema de videovigilancia Distancia 2, con al menos cámaras, megáfonos y drones que verificarán que en las playas se respeten las normas de bioseguridad.



Juan Zapata señaló que si se incumplen las medidas señaladas, las playas podrán ser desalojadas por la Fuerza Pública.





¿Qué pasa con las piscinas en el feriado?



El 30 de junio pasado, el COE nacional autorizó la reapertura de piscinas bajo techo en los cantones que se encuentran con semáforo amarillo, pero solamente para actividades de entrenamiento formativo; es decir, para cursos. Esas instalaciones se ciñen a protocolos de bioseguridad, donde está prohibida toda actividad recreativa o de ocio.



Este viernes 7 de agosto del 2020, al ser consultada sobre qué ocurrirá con estos balnearios durante los días de descanso, la Ministra de Turismo señaló que “las piscinas no están abiertas todavía”.



En rueda de prensa, al presentar las medidas que se aplicarán por el feriado del 10 de agosto desde el ECU 911 de Samborondón, Rosi Prado de Holguín fue enfática: “Las piscinas no pueden ser utilizadas. Todavía hay restricciones al respecto y seguimos trabajando para que en el momento oportuno las podamos abrir para el público en general”.







¿Venta de licor durante el feriado?



La venta de alcohol está prohibida en 18 provincias en Ecuador de viernes a domingo. La medida también aplica durante el 7, 8, 9 y 10 de agosto del 2020. Foto: Freepik

La resolución del COE del 29 de julio del 2020, que prohíbe la venta de licor de viernes a domingo en 18 provincias de Ecuador, se mantiene durante este 7, 8 y 9 de agosto del 2020.



La medida rige en Quito, Ibarra, Atacames, Santo Domingo, Ambato, Cuenca y en todos los cantones de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Loja, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Napo, Sucumbíos, Pastaza, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.



La prohibición exceptúa a los restaurantes de la categoría 4 y a los turísticos, donde el consumo de alcohol está permitido como bebida de acompañamiento: restaurantes, cafeterías y restaurantes ubicados en el interior de complejos deportivos, paraderos, plazas de comidas.



En el resto de establecimientos, como tiendas, licorerías y supermercados, no está permitida la venta de bebidas alcohólicas.





¿Bares y discotecas en playas y destinos turísticos de Ecuador?



En Ecuador se flexibilizaron las medidas de circulación por el feriado del 10 de agosto; sin embargo, se mantiene prohibido el funcionamiento de bares, discotecas, karaokes, night clubs, billares y centros de diversión por la pandemia del covid-19.



La Ministra de Turismo señaló que se deberá respetar el cierre de este tipo de establecimientos en las seis playas abiertas para este feriado y en todos los destinos de la Sierra, Amazonía y Costa. Recordó que el toque de queda se inicia a las 19:00 en Esmeraldas y otras 17 provincias de Ecuador.