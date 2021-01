Un feriado con grandes pérdidas para el sector turístico de Atacames, dicen los hoteleros

Unos 2 000 turistas llegaron a las playas de Atacames durante el feriado de Año Nuevo, según un reporte de la Cámara de Turismo realizado este sábado 2 de enero del 2021.

Con relación al viernes 1 de enero, hubo un poco más de movimiento en el malecón de la playa y los negocios que decidieron abrir para ofrecer ropa de baño, almuerzos, cebiches y artesanías.



Pocos hoteles tenían hasta cuatro personas, quienes llegaron antes de las 22:00 del viernes. Son pequeños grupos familiares de la Sierra que arribaron para pasar este sábado y domingo.



Los representantes de la Cámara de Turismo creen que unos 800 turistas se hospedaron en los hoteles y otros 1 200 en los condominios de Tonsupa y departamentos en Same.



El presidente de la Cámara de Turismo de Atacames, Eddy Gómez, calificó a este primer asueto del 2021 como de grandes pérdidas, porque a diferencia del año pasado, al menos el 70% del hotelería estaba ocupado.



El año anterior hubo dificultades para ingresar a la playa por el tráfico vehicular. El malecón estaba lleno de vehículos, comerciantes, turistas y las cebicherías copadas.



El expresidente de la Cámara Provincial de Turismo, Carlos Acosta, dijo que desde que las pocas reservaciones fueron canceladas unos días antes de Navidad sabían que el feriado no sería bueno.



Según Acosta, en algunos condominios de Tonsupa no llegaron sus propietarios por las medidas establecidas por el Comité de Operaciones de Emergencia nacional.



Sin embargo, en Esmeraldas no se respetaron las medidas y hubo aglomeraciones hasta la noche del viernes 1 de enero. Había cientos de personas bebiendo licor en la vía pública. Los fiesteros se concentraron en barrios altos y bajos de la ciudad de Esmeraldas, donde llegó la Policía para dispersarlos.

La música que salía de parlantes a alto volumen en la vía marcó el inicio del año en algunos sectores.