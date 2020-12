Cinco cosas a tomar en cuenta para el feriado del 25 de diciembre en Quito

Los controles del Municipio de Quito por Navidad se concentrarán, sobre todo, en posibles aglomeraciones por las compras y en el buen uso del espacio público. César Díaz, secretario de Seguridad, informó hoy, lunes 14 de diciembre del 2020, que hay un plan interinstitucional y el Centro Histórico será el primer punto de vigilancia.

Según el funcionario, al Centro se lo ha dividido en siete cuadrantes. Los operativos se harán en conjunto con la Policía Nacional para verificar que se cumplan las disposiciones de la Alcaldía.



El Secretario de Seguridad recordó que está vigente la Resolución 087 con la que se dispuso la restricción de la venta de licor los días 23, 24 y 25 de diciembre desde las 18:00 hasta las 06:00. Sin embargo, los establecimientos de alimentos y bebidas, así como los de alojamiento, podrán expender licor siempre y cuando sea para acompañar los alimentos.



Respecto a posibles reuniones que son características en estas fechas, Díaz señaló que está vigente la prohibición de la concentración de más de 25 personas. Sin embargo, mencionó que en los predios privados el Cabildo no puede actuar. Para esto también se harán controles en conjunto con la Intendencia de Pichincha.



Hoy Circula



De acuerdo con la Resolución 078 de la Alcaldía, los días de feriado hay libre circulación en el Distrito Metropolitano sin excepción de placas. Hasta el momento, el Municipio no ha determinado ningún cambio en esa disposición.



El 24 de diciembre, al no ser feriado, se mantiene la restricción de circulación de los vehículos cuyo último de la placa termine en número impar (1, 3, 5, 7 y 9), entre las 06:00 y 20:00.



Actividades turísticas



Quito Turismo informó que está planificada una ruta para visitar al belén de Santa Catalina este sábado 19 de diciembre. Sin embargo, al momento los cupos están llenos.



Otras actividades para quienes buscan de la naturaleza son las rutas Escondida Puéllaro y Perucho, Tulipe-Rumisitana y El Quinche-Guayllabamba. Las tres se desarrollarán este sábado 19 de diciembre.



Para ser parte de esas experiencias se debe ingresar a www.visitquito.ec e inscribirse.



Además, para asistir a los parques, las personas deben cumplir con el uso de la mascarilla, guardar el distanciamiento de dos metros y portar un documento que acredite su identidad.



Aforo en establecimientos



Tanto en los restaurantes como en los centros comerciales está permitido el aforo de 50%. El objetivo de la medida es que los asistentes guarden la distancia necesaria.



Ferias navideñas



Actualmente en Quito hay 28 ferias activas que son parte de un plan piloto que dirige la Secretaría de Desarrollo Productivo. Los sectores de la manufactura, alimentación, arte, entretenimiento y cultura tienen un espacio para reactivarse. Sin embargo, ninguna feria que no sea parte del plan puede funcionar.



Clases



No habrá asistencia desde el miércoles 24 de diciembre de este año hasta el miércoles 1 de enero de 2021. Esto según el cronograma del ciclo Sierra y Amazonía, planificado por el Ministerio de Educación.