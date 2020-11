El sector turístico de Manta está contento por los 30 000 turistas que llegaron durante el feriado nacional

El feriado por el Día de los Difuntos y la cantonización de Manta, en Manabí, superó las expectativas que tenía el gremio hotelero y turístico en ese cantón portuario. Ese sector recaudó USD 1,2 millones en hospedaje, alimentación, paquetes turísticos y otros.

Jorge Zambrano es vendedor de ropa playera en las playas manabitas. Él afirmó que no esperaba vender en el feriado, porque pensó que el turista no viajaría. Sin embargo, tuvo clientes de Quito, Santo Domingo, Latacunga, Ambato y otros. “Cuando dijeron que había repunte de casos en el cantón, yo pensé que el feriado se había dañado. Así que invertí poco, pero me faltó porque la gente sí vino”.



Zambrano recuerda que durante el feriado del 2019 vendió alrededor de USD 3 000. Este año vendió USD 650. “Parece poco, pero es bastante para cubrir las deudas”.



Según el Municipio de Manta, en las siete playas habilitadas se recibió a 30 000 turistas entre el 31 de octubre del 2020 y el 4 de noviembre, que es la cantonización de Manta.



Los hoteles de cuarta categoría hacia abajo se coparon en un 30%. Mientras que los de lujo tuvieron hasta un 70% de ocupación, según el balance que realizó el Municipio de Manta.



Francisco Martínez administra un hotel en la parroquia Tarqui. Él señaló que hubo poca afluencia de turistas en la zona. Para el feriado de Navidad y Año Nuevo, los hoteleros trabajarán en una estrategia para incentivar al turista a escoger a Tarqui como una opción. “La Asociación está esperando que el COE nos dé las nuevas normas para ese feriado y de acuerdo con eso invertiremos en publicidad”.



En ese balance también consta que el 95% de las personas respetó las nuevas restricciones que se impusieron en Manta tras el repunte de casos sospechosos. El 5% de incidencias se debió a fiestas clandestinas, personas que consumieron bebidas alcohólicas en la vía públicas y un grupo de más de 400 motociclistas que realizó carreras en varias calles de la ciudad.



Los operativos se realizaron durante los cinco días de asueto con la intervención de 1 164 agentes de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos, Comisión de Tránsito del Ecuador y las direcciones municipales de Control Territorial, Tránsito y Seguridad Ciudadana.