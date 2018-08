Este feriado hubo un 36% menos emergencias que en 2017, según el Municipio

LEA TAMBIÉN

En un 36% se redujeron las emergencias atendidas por las entidades de seguridad del Municipio durante este feriado por el 10 de Agosto, en comparación al 2017. Así lo informó la Secretaría de Seguridad la tarde de este domingo, 12 de agosto del 2018.

En el feriado del año pasado, el Municipio atendió 147 emergencias relacionadas a gestión de riesgos (incendios, caída de árboles, colapsos estructurales, etc.) y a accidentes de tránsito. Desde el viernes pasado y hasta las 17:00 de hoy, un total de 94 emergencias fueron atendidas.



Juan Zapata, secretario de Seguridad del Municipio, dijo que producto de esas emergencias hubo 35 heridos. "Un dato importante es que durante el feriado de este año no hemos tenido víctimas mortales qué lamentar", señaló.



De las 94 emergencias, 67 fueron siniestros de tránsito. Julio Puga, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, dijo que 32 personas de las 35 reportadas como heridas, fue por accidentes en las vías.



Otro dato importante es que, según los datos generados por las terminales terrestres, 211 300 personas salieron de la capital. En las terminales terrestres, la AMT revisó 6603 unidades de transporte. De estas, 60 no pudieron cumplir su ruta por incumplir las normas para salir desde las terminales.



Aún no se ha hecho un balance general que incluya las cifras que dejó el evento de la Fiesta de la Luz. Esto, según Zapata, lo hará mañana lunes, 13 de agosto del 2018, el alcalde Mauricio Rodas.

Además, el Ecu 911 informó que, durante el feriado del 10 de Agosto, las emergencias "clave roja" disminuyeron en un 15% con la recepción de 3 365 alertas en comparación a las 3 959 reportadas en el mismo feriado en el 2017. También se recibieron 620 alertas relacionadas con el tránsito y la movilidad.