En el feriado se irrespetó el distanciamiento físico y se incumplieron las medidas sanitarias, dice el ECU-911

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El irrespeto al distanciamiento físico y al cumplimiento de medidas sanitarias se incrementó durante los cuatro días del feriado por Finados y la independencia de Cuenca en localidades como Riobamba, Babahoyo, Portoviejo, Santo Domingo, Manta, Canoa, Crucita, Quevedo, Montañita y Same.

Según imágenes del ECU-911, allí se evidenciaron reuniones, aglomeraciones, fiestas y comercio informal. En todo el país se registraron 5 314 aglomeraciones frente a las 2 954 de la semana pasada.



La mayor cantidad de eventos se reportaron en Quito, donde se incrementaron de 370 a 1 093 eventos. En Cuenca también subieron de 337 a 369 y en Guayaquil, de 137 a 215.



Así lo dio a conocer Juan Zapata, director del ECU-911, durante la presentación del balance del feriado la tarde de este martes 3 de noviembre del 2020.



Zapata comparó las cifras de emergencias y alertas entre este feriado y el mismo asueto del 2019. En cuanto a alertas, en este año hubo 134 304 frente a las 157 979 del 2019. En emergencias se dieron 55 076, frente a las 51 205 del año pasado. En estos días, las autoridades también atendieron 519 otros eventos, frente a 384 del año anterior.



La mayor cantidad de emergencias fue por seguridad ciudadana. Mientas que los libadores también aumentaron: 6 878, frente a los 5 571 del feriado durante el 2019.



La mayoría se reportó en Quito (1 283).



“Las incivilidades y conductas desbordaron este feriado. Aquí ha influido mucho el tema de Halloween que no estaba dentro de nuestra mira de riesgos. Creíamos que esta fiesta debió esperar para el próximo año, pero lastimosamente no fue así”, dijo Zapata.



El sistema Distancia2 que monitoreó las playas habilitadas contabilizó 19 519 personas, frente a las 73 000 del feriado pasado. De esos visitantes hubo un 20% de incumplimientos a las medidas preventivas.



Las playas donde se reportaron más turistas fueron las de Esmeraldas: Las Palmas, Atacames y Tonsupa.



Ricardo Zambrano, ministro subrogante de Turismo, informó que hubo un comportamiento heterogéneo de turistas. Se registraron más viajes a las zonas rurales y lejos de las zonas urbanas.



En total, las autoridades reportaron un movimiento de 400 000 visitantes en estos cuatro días, que generaron USD 38 millones y una ocupación en el sector hotelero del 50%.



El feriado pasado (independencia de Guayaquil) se registró un movimiento de 1,8 millones de personas.



Rommel Salazar, director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, agradeció a los municipios que se acogieron al cierre de cementerios y a los que aplicaron diferentes medidas para evitar aglomeraciones en los que estuvieron abiertos.



“La demostración de responsabilidad al agendar citas, restringir el ingreso a niños y adultos mayores y otras medidas ha permitido”, dijo.



Salazar indicó que en este asueto hubo 127 eventos peligrosos, de los cuáles cuatro correspondieron a la caída de ceniza de los volcanes Reventador y Sangay. También hubo tres deslizamientos, 12 incendios estructurales y 105 incendios forestales. “No hay afectaciones en los cultivos por la caída de ceniza”, aseguró.



El comandante Fausto Salinas, de la Policía Nacional, dijo que el feriado ha sido de alto movimiento, aunque se vio una reducción de accidentes con 18 eventos menos que el feriado pasado.



En total se revisaron 15 520 vehículos, se detuvieron a 133 personas en estado de embriaguez y a otros 72 por otros eventos.



La Policía Nacional atendió 31 321 llamadas de emergencia. La mayoría fueron por pedido de patrullaje a excepción de Quito donde se pidieron más llamados por escándalos. Este organismo realizó 2 700 operativos a escala nacional.



Juan Pazos, director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), indicó que hasta la tarde de este 2 de noviembre del 2020 no se reportaron fallecidos por accidentes de tránsito en el transporte público. “El control que hacemos mediante los operativos está generando una dinámica inmediata”.

Pazos indicó que 207 153 personas se movilizaron en 6 912 unidades que salieron de las terminales terrestres del país. De los pasajeros que viajaron se reportó que 32 personas no pudieron ingresar a las unidades por tener posibles síntomas de covid-19.