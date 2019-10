Un largo feriado se vivirá en Ecuador, después del descanso del 9 de Octubre

LEA TAMBIÉN

Luego del feriado del la Independencia de Guayaquil del 9 octubre y que se trasladó al viernes 11, el país se alista para un largo descanso obligatorio de cuatro días, en los que se conmemora el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, el 2 y 3 de noviembre del 2019.



En este año, el 2 y 3 de noviembre son días de fin de semana. Por ello, el asueto se iniciará el viernes 1 de noviembre (traslado del Día de los Difuntos) y terminará el lunes 4 de noviembre (por la Independencia de Cuenca).



Así lo establece la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código del Trabajo, también conocida como la ‘Ley de Feriados’ vigente desde el 2016.

La normativa contempla que los días de descanso obligatorio se recorran al fin de semana cercano y que los feriados que caigan fin de semana se corran a lunes o viernes.



Después del descanso de noviembre, solo quedará el feriado de Navidad, el único que no coincidirá con fin de semana. Al ser inamovible, se celebrará el miércoles 25 de diciembre. El lunes 23 y el martes 24 serán días laborables. Sin embargo, el Gobierno podría revisar si modifica la jornada laborar de esos días, por la víspera de Noche Buena.



El descanso de fin de año se mantiene. El lunes 30 y el martes 31 de diciembre no constan como feriados nacionales en Ecuador, pero en esos días habrá un puente vacacional para el sector público, que deberá ser recuperado. El sector privado deberá decidir si se acoge o no. Así lo fija el Decreto 858, suscrito en el 2015 por expresidente Rafael Correa.



