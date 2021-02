Estas son las restricciones que se aplican en los destinos turísticos por el feriado de Carnaval

Este feriado de Carnaval se desarrollará en medio de restricciones que se aplicarán en los destinos turísticos, por el aumento de los casos de personas contagiadas con el covid-19.

Los Comités de Operaciones de Emergencia cantonales (COE) aprobaron varias medidas, para controlar las aglomeraciones en las playas o sitios de visitas, evitar que las personas realicen reuniones sociales, impedir eventos masivos, hacer respetar los aforos en los locales comerciales, vigilar que se use mascarilla y organizar la movilidad vehicular.



El COE nacional exhortó el 2 de febrero del 2021 a todos los 221 municipios para que adopten decisiones que ayude a contener el contagio del virus, durante los cuatro días del feriado, que se desarrollará desde el 13 al 16 de febrero.

Tras ese pedido, los municipios realizarán los siguientes controles.



Sin programas festivos en Imbabura



En Ibarra están prohibidos los actos públicos masivos. Por eso, este año no se realizarán los programas de Carnaval como el Coangue, en el Valle del Chota; Olas del Río, en Ibarra, y Palanque, en Salinas, que eran los atractivos de temporada.



Los bares, discotecas, karaokes y centros de tolerancia no podrán funcionar entre el 14 y el 16 de febreros.



En Ibarra no hay restricción para la circulación vehicular. En el caso del transporte público labora con el 50% de su capacidad de aforo.



En otras actividades, como locales comerciales, se mantiene la disposición de operar con el 30% de aforo y un horario de cierre será máximo hasta las 24:00.

Tulcán se mantiene en semáforo rojo



No están permitidas las actividades masivas en el cantón, ni reuniones sociales. Además, están suspendidos los permisos para salones de eventos, auditorios, teatros y juegos mecánicos.



En Tulcán está prohibida la a venta y consumo de bebidas alcohólicas. Tampoco está autorizada la apertura de bares, discotecas, galleras, billares, cantinas, karaokes y centros de tolerancia.



Los restaurantes y cafetería pueden atender de 07:00 a 22:00, con el 50% de su aforo. Los locales comerciales, en cambio, de 08:00 a 19:00, con el 30% de aforo.



En el cantón hay libre circulación para los vehículos. Pero, el servicio de taxi está autorizado a laborar entre las 05:00 y 24:00, con un aforo máximo del 70%.

Ambato hará controles a la circulación vehicular



El COE de Ambato decidió no autorizar la apertura de bares, discotecas, karaokes. También se prohibió la venta de licor en tiendas, supermercados, minimarket y comercios del 12 al 16 de febrero.



Los museos y las quintas de Juan Montalvo, Juan León Mera y de Nicolás Martínez y la Casa de Montalvo estarán cerrados al público. También los parques como la Familia, Montalvo, Cevallos y otros.



A partir sábado 13 de febrero se iniciará la restricción vehicular en la ciudad de Ambato. El sábado 13 y lunes 15 circularán las placas impares, mientras que el domingo y martes los pares.

En Guaranda no se hará el Carnaval



Una de las medidas adoptadas por el COE cantonal fue la suspensión de las fiestas del carnaval.



En Guaranda permanecerán abiertos los museos y sitios turísticos de la ciudad. Se controlará el aforo y se aplicarán las normas de bioseguridad.



El Municipio dejará sin agua las piletas de los parques de la ciudad del 12 al 16 de febrero; eso impedirá el juego del carnaval en la calle.



En la ciudad se inició la campaña "Carnaval expresión de cultura, tradición y prevención" con la finalidad de evitar los contagios de covid-19. Esta se mantendrá hasta el martes 16 de febrero.



- El Cabildo puso en vigencia la campaña de sensibilización para que el carnaval se festeje en familia (con quienes comparten en casa a diario) con la preparación y degustación de los chigüiles, la fritada con el mote, los cuyes asados y más como una forma de confinamiento.



- El COE cantonal mantiene cerrado los bares, discotecas, karaokes y centros nocturnos.

Las reuniones sociales y prohibición de la venta de licor, en Latacunga



El COE cantonal mantiene la prohibición de venta de licor en todos los establecimientos de la ciudad. También se cerrarán discotecas, karaokes y bares.



Están prohibidas las reuniones sociales y la Policía Nacional continuará con los operativos a los conductores en las vías, con pruebas de alcoholemia.



Durante los días del feriado no habrá restricción vehicular.



Circulación vehicular, de 05:00 a 23:00, en Cuenca



En la ciudad están prohibidas las celebraciones y eventos públicos co concentraciones masivas.



La Dirección de Control Urbano del Municipio no ha otorgado permisos. La circulación está permitida solo de 05:00 a 23:00.



Los bares, discotecas, centros de diversión nocturnos y de tolerancia deben mantenerse cerrados al público. También, están restringidos las competencias y torneos deportivos en el cantón.

Las playas de Atacames estarán abiertas todo el día



Las cinco playas del cantón Atacames estarán abiertas desde las 06:00 hasta las 02:00.



No están permitidos los negocios informales en las playas de Atacames, Tonsupa, Same y Tonchigüe.



Está prohibida la presencia de personas que realizan trenzas, masajistas y enganchadores, para no contagiar el virus.



Un total de 36 salvavidas serán distribuidos a las cinco playas de Atacames para atender las emergencias.



Las playas de Mompiche, Muisne y Portete recibirán a turistas después de su reapertura en plena temporada de Carnaval.



En ninguna de las playas del sur de la provincia de Esmeraldas habrá programación por Carnaval, pero estarán abiertas al público.

En Manabí, las playas estarán habilitadas, pero con un aforo limitado



En la playa de Crucita, Portoviejo, habrá un aforo de 1 300 personas y en el manglar de La Boca de 350 turistas. Esos balnearios estarán abiertos hasta las 17:00.



Los restaurantes y centros de eventos atenderán hasta las 00:00. Las reuniones sociales estarán permitidas con máximo 25 personas. La circulación de transporte intra e interprovincial operará con 75% de aforo y transporte intracantonal con 50%.



En Manta, las medidas empezarán a regir desde este jueves 11 de febrero. El COE cantonal decidió que las playas estarán abiertas desde las 05:00 hasta las 15:00. En ese cantón están prohibida la venta de bebidas alcohólicas los viernes, sábado, domingo y los feriados. No se permite el consumo de licor en el espacio público.



En San Vicente, las playas Los Perales, Briceño y Canoa recibirán a turistas desde las 06:00 hasta las 18:00. En Canoa se realizarán dos competencias de ciclismo y de atletismo.



El COE emitió un plan de contingencia para esos eventos, que serán el 14 y 15 de febrero. El Municipio no extenderá permisos para comerciantes ambulantes en las tres playas. Habrá operativos para vigilar que se cumplan las medidas de bioseguridad.



En Sucre, las playas de Bahía de Caráquez, San Jacinto, San Alejo y San Clemente estarán abiertas de 06:00 a 18:00. El COE cantonal decidió que los negocios podrán atender hasta las 22:00. Se prohibió el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.



Se mantendrá el cierre de discotecas, karaokes, bares, cantinas, galleras y centros de tolerancia. El aforo máximo para buses urbanos será 50% y de buses intracantonales e interprovinciales del 75%.



El COE de Pedernales aún no ha emitido nuevas resoluciones. Se tiene previsto que, para Carnaval, las playas estén abiertas de 08:00 a 19:00.



En Jaramijó se cerraron las dos playas y el muelle pesquero artesanal para evitar aglomeraciones.

En Jipijapa, la playa de Puerto Cayo estará habilitada hasta las 17:00 y los locales comerciales de esa parroquia podrán atender hasta las 20:00. Se prohíben los eventos públicos y está prohibido consumir alcohol en espacios públicos.



En Manta y en Puerto López se tiene previsto que los COE se reúnan y emita nuevas medidas para Carnaval.