El feriado de Carnaval no es recuperable

Se acerca el primer feriado largo del Ecuador y las ciudades alistan sus agendas para atraer a los turistas. Los cuatro días de descanso obligatorio por el Carnaval se iniciarán el sábado 2 de marzo del 2019 y se extenderán hasta el martes 5.

Estos días de descanso no son recuperables, así lo establece la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código del Trabajo, aprobada en diciembre del 2016.



Según la normativa, el Ecuador tiene 11 feriados nacionales y uno local en el año. Los 12 días son de descanso obligatorio y no recuperables. Este tiempo de asueto debe sumarse al descanso del fin de semana para que haya tres o cuatro días libres, según el caso, y así favorecer al turismo nacional.



La Ley estipula el traslado de los feriados que coincidan con sábado o domingo, al viernes y lunes, respectivamente. Mientras que los feriados que caigan en días martes se trasladan al anterior día -el lunes- y los que sean miércoles y jueves, al viernes de esa misma semana. Esto a excepción del 1 de enero, el 25 de diciembre y el martes de Carnaval que no pueden cambiarse a otra fecha.



Carnaval es el segundo feriado en lo que va del 2019, el primero fue el de Año Nuevo, el 1 de enero. El próximo día de descanso obligatorio será el de Viernes Santo del 19 de abril.



Los 11 feriados nacionales del 2019



Enero

*Año Nuevo, martes 1 de enero



Marzo

*Carnaval, lunes 4 y martes 5 de marzo (primer feriado largo de cuatro días)



Abril

*Viernes Santo, viernes 19 de abril



Mayo

*1 de Mayo - Día del Trabajo, se traslada al viernes 3 de mayo

*Batalla de Pichincha, viernes 24 de mayo



Agosto

*10 de Agosto - Primer Grito de la Independencia, se traslada al viernes 9 de agosto



Octubre

*9 de Octubre - Independencia de Guayaquil, se traslada al viernes 11 de octubre



Noviembre

*2 de Noviembre - Día de los Difuntos, se traslada al viernes 1 de noviembre

*3 de Noviembre - Independencia de Cuenca, se traslada al lunes 4 de noviembre (segundo feriado largo de cuatro días)



Diciembre

*Navidad, miércoles 25 de diciembre



* Cada ciudad debe sumar su día de fiesta local.



