El feriado sí atrajo visitantes a varios sectores de Quito

El feriado de cuatro días, por el Día de Los Difuntos y la Independencia de Cuenca, fue positivo para algunos sectores de Quito, según el balance que hicieron representantes del sector turístico de la capital.

La reactivación económica con la visita de turistas nacionales y extranjeros era uno de los principales objetivos en este feriado, luego de la crisis que atravesó la ciudad por el paro nacional en el mes pasado.



La capital tuvo una alta afluencia de personas, sobre todo en el Centro Histórico. Los cementerios, los museos, los monasterios y las iglesias, fueron sitios visitados gracias a las diferentes rutas y actividades que se desarrollaron específicamente por la época de finados, según Jhofre Echeverría, presidente del Buró del Centro Histórico de Quito.



Los festivales, las actividades culturales en museos, recorridos por criptas y más, fueron atractivos durante el feriado en el Quito Patrimonial. Según Echeverría, solo entre viernes y sábado se recibieron unas 5 000 personas en el Centro Cultural Metropolitano gracias a la agenda de actividades que se ofertó en el sitio.

Añadió que la afluencia de personas en el Centro también se debió a que muchas personas de fuera de Quito no salieron el feriado de octubre por las movilizaciones en el país, y por ello aprovecharon para hacerlo en esta ocasión. Por otra parte, hubo quiteños que no se desplazaron a otros destinos debido a la crisis económica, por lo que optaron por hacer turismo en la capital.



Fernando Escobar, propietario de un restaurante en la Plaza Grande, señaló que durante el fin de semana la afluencia de turistas fue buena, aunque no como en otros años. Sin embargo, sí permitió recuperar en algo la economía del negocio.



En cuanto a la ocupación de hoteles en Quito, Norman Bock, presidente de la Asociación de Hoteles del Distrito Metropolitano, indicó que no fue alta, como suele suceder en la mayoría de feriados. El sector tuvo pérdidas de USD

500 000 durante el paro.

Se esperaba que la ocupación en los cerca de 600 hoteles y las

12 000 habitaciones que hay en la ciudad alcanzara un 50% en los días festivos. Pero los hoteles de cinco y cuatro estrellas tuvieron una ocupación del 35%, es decir, normal, sin ocupantes solo por feriado, desde el viernes hasta el domingo.



Según Bock, pese a los esfuerzos para reactivar el sector, con tarifas reducidas y promociones, aún no se logra que los turistas se hospeden y se alcancen los niveles deseados. Pero aseguró que en la ciudad, en general, sí hubo un buen movimiento.



Atractivos tradicionales, como El Panecillo, fueron destino para los quiteños y visitantes de provincias, que acudieron atraídos por la estatua de la Virgen, de 30 metros de altura.



Los comerciantes del lugar coincidieron en decir que la afluencia de turistas fue alta en los cuatro días, incrementándose en un 80% en relación con un día convencional.

Daniel Bahamontes acudió al sitio desde Calderón. Aunque ya lo había visitado hace varios años, este feriado aprovechó para volver a El Panecillo con algunos familiares que llegaron desde el extranjero.



Otro destino con alto movimiento de turistas fue la Mitad del Mundo, en la parroquia de San Antonio. Ayer, cerca del mediodía, este complejo que cuenta con 19 atractivos lucía lleno de visitantes, quienes llegaron de diferentes partes del país y también del extranjero.



Katherine Tituaña, funcionaria de la empresa pública de turismo de Ciudad Mitad del Mundo, señaló que la afluencia fue alta el sábado y el domingo. En el lugar se desarrollaron actividades especiales por la época, como el concurso de la mejor colada morada y la decoración de guaguas de pan.

Por otro lado, parroquias en el noroccidente de Pichincha, como Nanegal, se reactivaron con el feriado. Franklin Taboada, vocal de turismo del GAD parroquial, sostuvo que en el fin de semana la zona fue visitada por turistas que llegaron atraídos por los sitios naturales como la Reserva Maquipucuna, el río Alambí o la cascada La Piragua. Esta última recibió alrededor de 1 500 personas entre viernes y domingo.



El objetivo es reactivar al sector turístico, que tras el paro sufrió pérdidas superiores a los USD 26 millones, señaló Carla Cárdenas, gerenta de Quito Turismo. Para ello se han trazado planes para la promoción digital de los productos turísticos de la ciudad en mercados de Estados Unidos, Canadá, México, España, Alemania, Inglaterra, Argentina, Brasil y Colombia.