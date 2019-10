Este inicio de feriado hay escasa afluencia de pasajeros y de buses en la terminal de Carcelén

LEA TAMBIÉN

Pocos buses llegaron a la terminal de Carcelén, en el norte de Quito, la mañana de este viernes 11 de octubre del 2019 en el inicio del feriado nacional por las fiestas de Guayaquil. Las boleterías de la estación atendieron a medias al público.

Los pasajeros se quejan del excesivo incremento de los pasajes y porque deben esperar varios días para conseguir un tiquete para viajar a varios destinos. Esta mañana Shelly Burgos buscaba trasladarse hasta Los Bancos, en el noroccidente de Pichincha, y pagó USD 6 por el boleto, cuando antes cancelaba 3,75. "Desde el anterior sábado no he podido volver porque no hay transporte debido a la huelga", señaló.



Josselyn Díaz se dirigía al mismo sitio y pagó USD 4,50. La anterior tarifa era de 3,75. "Compré el boleto. Ahora espero que llegue un bus. Tengo la esperanza que eso ocurra en el transcurso de hoy", indicó.



Nelson Chuqui viajaba a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. "Me cobraron USD 8,25 y antes era 5,25. Eso me afecta porque no tengo el presupuesto necesario para afrontar ese incremento". La santodomingueña Carmelina Añapa dijo que puede regresar a su tierra desde hace una semana cuando comenzó el paro y espera hacerlo hoy.

Al recorrer el canchón de los buses interprovinciales, este Diario constató que habían pocas unidades funcionando. La gente esperaba sentada junto a las maletas.



En la terminal interparroquial de la avenida Río Coca, también en el norte de Quito, el flujo de buses es bajo. Wilson de la Cruz, presidente de la Sociedad de Empresas de Transporte de Pasajeros Nororiente (Sotranor), indicó que las 165 unidades que operan desde la Río Coca hasta El Quinche atienden al público con normalidad desde ayer. "Hoy, por el feriado hay menos, pero de ahí todo es normal", manifestó.

Señaló que algunos usuarios han reclamado por el incremento de los pasajes, pero no se han registrado agresiones físicas. Lo mismo opinó Danilo Sarmiento, gerente de la Cooperativa Reina de El Quinche. "Atendemos al 100% de nuestra capacidad", dijo.